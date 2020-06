Posnemata filmske prizore

Največje znamenitosti

Preizkusila sta se tudi kot zvezdnika muzikala Dežela La La.

Sta prava filmofila, kinematografske uspešnice tako zelo obožujeta, da kar zavidata igralcem, ki so imeli čast, da so ustvarili nepozabne prizore. A lahko se jim približava, sta nekega dne sklenilainiz Nemčije: kadar koli jima čas in denar dopuščata, odpotujeta na lokacijo, na kateri je nastal kateri od filmskih hitov, in poustvarita ikonični trenutek.Spoznala sta se pred desetimi leti, pravita, pred šestimi pa sta ugotovila, da je njuna strast do filmov tako velika, da sta se pripravljena odpovedati običajnemu oddihu: obiskujeta pač tiste kraje, ki jih je zaznamovala filmska industrija, to pa so velikokrat povsem neznani konci sveta, ugotavljata. Secret Famous Places, skrivni znani kraji, se imenuje njun profil na instagramu, kjer zdaj že več deset tisoč sledilcev navdušujeta s svojimi podvigi. Na lokaciji, kjer je nastala katera od uspešnic, se napravita v filmska junaka in poustvarita katerega od znanih prizorov ter vse seveda dokumentirata s fotografijo in posnetkom. Projektu se tako zelo posvetita, da so nekateri le stežka verjeli, da to ni njun poklic, temveč hobi.»Pri tem se neizmerno zabavava, a to je vse. Sicer imava službo, jaz sem inženir strojništva, Judith dela na radiu, v prostem času pa potujeva in izbirava zanimive destinacije,« pojasnjuje 31-letni Robin, ki je z leto mlajšo partnerico obiskal že več kot 70 prizorišč, na katerih so nastale filmske uspešnice. Vse v prizoru mora biti pristno: od okolice do njunih oblačil, pričeske ... Včasih se jima pridruži še kdo, denimo, če je treba v ozadju ustvariti množico, včasih pa jima jo zagode tehnologija. Denimo, v enem od Hobbitovih prizorov sta jezna ugotovila, da na kraju sploh ni gore v ozadju, saj je oddaljena sto kilometrov, a so jo filmski ustvarjalci digitalno dodali naknadno. Velikokrat jima nagaja vreme, pogosto pa so nadležni radovedni mimoidoči, ki si ju ogledujejo, kakor da bi v resnici vadila za filmsko vlogo.Zagotavljata, da pri računalniški obdelavi v fotografije posegata le minimalno in da so njuni izdelki na instagramu povsem pristni. Načrtujeta še veliko potovanj, kot pravita, pa so lokacije, kjer so nastale filmske uspešnice, za njiju najprivlačnejše turistične znamenitosti.