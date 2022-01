Poslovilo se je še zadnje zlato dekle

Zadnji dan leta 2021 je bil tudi zadnji dan v življenju legendarne ameriške igralke Betty White, ki se nam je vtisnila v spomin kot hecna Rose Nylund iz nanizanke Zlata dekleta. A Betty Marion White, ki bi 17. januarja dopolnila sto let, je bila veliko več kot to.

Betty White bo ostala v srcih ljubiteljev televizije. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

Bila je ena prvih žensk, ki so imele moč pred in za kamero: bila je prva ženska, ki je v petdesetih letih dvajsetega stoletja producirala lastno situacijsko komedijo (Life with Elizabeth).

Odločna in zabavna

Imela je svojo dnevno pogovorno oddajo The Betty White Show, v kateri je kot prva redno gostila temnopoltega plesalca stepa Arthurja Duncana, kar ji je prineslo številne kritike, še posebno v zveznih državah na jugu ZDA, kjer so ji lokalne TV-postaje grozile z bojkotom. Betty je tedaj legendarno izjavila: »Žal mi je. Kar sprijaznite se.« In Duncanu namenila še več časa v oddaji. Posledično je mreža NBC oddajo večkrat prestavila v slabši termin in jo potihoma odpovedala.

Med kariero, ki je trajala sedem desetletij, s čimer se je vpisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov, je vodila svoje pogovorne oddaje in humoristične nanizanke ter sodelovala v številnih televizijskih kvizih, kar ji je kot prvi ženski prineslo televizijsko nagrado emmy za voditeljico kviza. Nastopala je v znanih televizijskih nanizankah, kot so Drzni in lepi, Zvezde na sodišču, The Carol Burnett Show, največ oboževalcev pa si je pridobila z vlogami Sue Ann Nivens v humorističnih serijah The Mary Tyler Moore Show (1973–1977), Rose Nylund v Zlatih dekletih (1985–1992) in Elke Ostrovsky v Norišnici v Clevelandu (2010–2015).

Številna priznanja

Priljubljenost na velikih platnih ji je ponovno zrasla z vlogo babice Annie v komediji Snubitev, kjer je nastopila v družbi Sandre Bullock in Ryana Reynoldsa, s katerim se je spoprijateljila tudi v zasebnem življenju. Leta 2010 je bila gostujoča voditeljica humoristične oddaje Saturday Night Live, kar ji je prineslo še enega emmyja. Mimogrede: mesto v oddaji ji je prinesla kampanja na facebooku. V karieri je prejela osem emmyjev v različnih kategorijah, tri nagrade Americany Comedy Awards, tri nagrade igralskega združenja SAG in grammyja. Ima tudi zvezdo na pločniku slavnih v Hollywoodu.

Pravili so ji tudi prva dama televizije.

Na vprašanja o upokojitvi je odgovarjala: »Zakaj bi se upokojila od nečesa, kar imam tako rada? Kaj pa naj bi počela? Nič ne bi bilo tako zabavno kot to, kar počnem v poklicnem življenju.« Njena smrt je kljub visoki starosti presenetila marsikoga, ki se je bo spominjal s toplino v srcu.