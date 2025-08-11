GABI NOVAK

Poslovila se je slavna hrvaška pevka, junija je ostala brez edinca

Med bogato kariero je posnela vrsto albumov in singlov ter sodelovala z vrhunskimi skladatelji in glasbeniki.
Fotografija: FOTO: Rafa Jodar/getty Images Getty Images
FOTO: Rafa Jodar/getty Images Getty Images

S. U.
11.08.2025 ob 11:11
S. U.
11.08.2025 ob 11:11

Slavna hrvaška pevka Gabi Novak je umrla v 89. letu starosti. Rodila se je 8. julija 1936 v Berlinu, kjer je preživela del otroštva. Nato se je z družino preselila na Hvar, kasneje pa v Zagreb. Tam je zaključila Šolo za uporabno umetnost, smer grafika, in kratek čas delala kot risarka v Zagreb filmu, v Studiu za risani film.

Prepoznaven glas

Konec petdesetih let prejšnjega stoletja je začela nastopati, njen prepoznaven glas pa jo je hitro uvrstil med najbolj priljubljene pevke takratne jugoslovanske glasbene scene. Njen repertoar je obsegal pop in jazz, že v šestdesetih letih pa je pridobila veliko priljubljenost in priznanje kritikov.

Med bogato kariero je posnela vrsto albumov in singlov ter sodelovala z vrhunskimi skladatelji in glasbeniki. Njena umetniška dosežka so potrjena z mnogimi nagradami, med drugim z več nagradami Porin – leta 2002 za najboljšo jazz izvedbo, leta 2003 za album leta, najboljši ženski vokal, najboljši pop album in najboljše vokalno sodelovanje, leta 2006 pa je prejela tudi Porina za življenjsko delo.

Bila je poročena s Stipico Kalogjero, nato z Arsenom Dedićem

Prvi zakon je sklenila s skladateljem Stipico Kalogjero, po ločitvi leta 1970 pa se je 30. marca 1973 poročila s kantavtorjem Arsenom Dedićem, ki je bil njen mož in umetniški sodelavec vse do svoje smrti leta 2015. V zakonu sta dobila sina Matijo Dedića, priznanega jazz pianista.

Gabi Novak je pred desetimi leti izgubila moža Arsena, zdaj pa je ostala še brez edinca

Gabi Novak so pogosto imenovali prva dama hrvaške zabavne glasbe, njena interpretacija, čustveni izraz in umetniški standard pa so pustili trajen pečat v glasbeni dediščini Hrvaške in širše regije, pišejo hrvaški mediji.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

