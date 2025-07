Poslovila se je še ena svetovna legenda: pela v kar 15 jezikih

Vrste estradnih legend iz zlate glasbene in filmske dobe se redčijo. Le par jih še živi, a so vse častitljivih let. Zdaj se je poslovila tudi Connie Francis. 87-letna legenda je umrla na svojem domu kmalu po odpustu iz bolnišnice. Vzrok za javnost še ni znan, je pa nedavno bila na vozičku zaradi bolečin. Connie Francis ni le ena najuspešnejših pevk 20. stoletja, ampak tudi ena izmed estradnic, ki so doživele več škandalov in velikih tragedij. Zaradi slednjih je dolga leta imela vrsto težav.

Concetta Rosa Maria Franconero, kot je njeno pravo ime, ima za seboj zares burno življenjsko in poklicno pot. Tudi njena pevska kariera in zvezdništvo sta se začela na precej neobetaven način.

Ni bila le ena najuspešnejših pevk 20. stoletja, temveč tudi ena izmed estradnic, na katere so se lepili škandali in tragedije. FOTO: Wikipedia

Na očetovo prigovarjanje se je kot štiriletno dekletce začela pojavljati na tekmovanjih talentov, poleg prepevanja je igrala tudi kitaro. V petdesetih letih se je začela pojavljati tudi na televiziji, izmenjaje kot Concetta Franconero in Connie Franconero. Pod zadnjim imenom se je med letoma 1953 in 1955 pojavila v oddaji televizije NBC. Med nastopom na Talent Scouts ji je Arthur Godfrey svetoval, naj spremeni svoje umetniško ime v Connie Francis.

Za direktorjevega sina

V tem času se je zaposlila kot spremljevalna pevka, kar je pritegnilo pozornost tako pevcev, ki jih je vokalno spremljala na ploščah, kot tudi glasbenih založb. Oče in menedžer sta zbrala denar za snemanje štirih skladb. MGM Records je s Francisovo podpisala pogodbo zaradi skladbe Freddy. Tako je namreč bilo ime sinu izvršnega direktorja in ploščo so mu podarili za rojstni dan. Skladba pa ni doživela uspeha kot tudi ne naslednjih osem. Kljub temu so Francisovo angažirali za snemanje pevskih točk za igralke v filmih Rock, rock, rock in Jamboree.

Velik uspeh je prišel leta 1957 v duetu z Marvinom Raineatrom. Vendar je prišel prepozno, založba ni podaljšala pogodbe. Pevka je zato razmišljala, da bi se podala v medicino in je bila tudi tik pred dodelitvijo štiriletne štipendije, ko so se stvari naenkrat zasukale. Konec leta je namreč posnela skladbo Who's sorry now?, ki je pomenila prelomnico. A to se je zgodilo bolj po naključju. Posnela jo je namreč šele po očetovem pregovarjanju, saj njej ni bila všeč. Skladba je osvojila prva mesta lestvic in pevki odprla pot. V naslednjih štirih letih so jo gledalci plesne serije American Bandstand izbrali za najboljšo žensko vokalistko. A potem je šlo spet navzdol, skladbi I'm sorry I made you cry in Heartaches sta bili neuspešni, dokler ni moči združila z Neilom Sedako.

Ljubezen njenega življenja je bil pevec Bobby Darin. FOTO: Michael Ochs Archives/getty Images

Ta je na željo Francisove, da bi pela tudi kaj bolj živahnega, napisal Stupid Cupid. Potem se je začela pojavljati v filmih. Velik uspeh je doživel Where the boys are o pomladnih počitnicah ameriških študentov, sledili sta še nadaljevanje Follow the boys in When boys meet girls. V začetku šestdesetih let je postala ena prvih ameriških izvajalcev, ki so snemali tudi v drugih jezikih. Začela je z nemščino, na koncu pa je prepevala v kar 15 jezikih. Leta 1960 je kot prva neevropska izvajalka postala najbolj priljubljena umetnica v Evropi. Zaradi priljubljenosti v tujini je imela številne teve oddaje v veliko državah, založba MGM Records, s katero je znova sklenila pogodbo, pa ji je dala popolno proste roke pri izbiri skladb.

Doživela več tragedij

Svetovno zvezdništvo je trajalo več let, nato pa so se začele tragedije. Med nastopom v New Yorku leta 1974 je bila posiljena in se je skoraj zadušila pod težo težke žimnice, ki jo je posiljevalec vrgel nanjo. Kasneje je tožila verigo motelov, ker niso zagotovili ustrezne varnosti, in domnevno dobila odškodnino v višini 2,5 milijona dolarjev. Posiljevalca nikoli niso našli. V letih po posilstvu je padla v depresijo, jemala je kar 50 tablet na dan in le redko zapuščala dom.

Leta 1977 je prestala operacijo nosu in popolnoma izgubila glas. Štiri leta ni mogla peti in je prestala še tri operacije, da si je povrnila pevski glas. Leta 1981 je doživela novo veliko tragedijo, ko je brata Georgea ustrelila mafija. Kljub temu je ponovno začela nastopati v živo. Vnovični uspehi pa so bili kratkotrajni, saj so ji diagnosticirali manično depresijo, zato je bila hospitalizirana v več psihiatričnih bolnišnicah. Leta 1984 je poskusila storiti samomor, istega leta pa je izdala svojo prvo avtobiografijo Who's Sorry Now?, ki je postala uspešnica.

Legendarno Ano Štefok so imenovali kar jugoslovanska Connie Francis. FOTO: Spotify

Štirikrat poročena tudi zasebno ni imela sreče, saj so se vsi zakoni končali z ločitvijo. Le tretji zakon je trajal dlje kot nekaj mesecev. V njem je posvojila tudi fantka. Ljubezen njenega življenja je bil pevec Bobby Darin. Zvezi pa je nasprotoval in jo razdrl njen oče. Ko je izvedel, da je Darin zasnubil hčerko, ga je napodil s pištolo. V avtobiografiji je zapisala, da sta med vožnjo v avtu po radiu izvedela, da se bo Darin poročil s filmsko zvezdnico Sandro Dee. Oče je komentiral, da so se ga končno znebili, sama pa je odvrnila, da bo zapeljala v reko in ubila oba. Vedno je poudarjala tudi, da je bila največja napaka njenega življenja, da se ni poročila z Darinom.

Pevska dvojnica

Nesojen pa je očitno tudi biografski film o njej. Gloria Estefan naj bi producirala film in igrala glavno vlogo, zapletlo pa se je, ker se niso sporazumeli glede scenarista. Leta 2009 so po 10 letih projekt opustili. Njeno življenjsko zgodbo je hotela posneti še Dolly Parton, v igri je bila tudi igralka Valerie Bertinelli, vendar je tudi ta projekt ostal neuresničen. Je pa leta 2017 napisala še eno avtobiografijo Med mojimi spominki: resnična zgodba. Istega leta se je uradno upokojila, čeprav je sem ter tja še kdaj zapela. Letos je 63 let po prvi izdaji znova postala svetovna uspešnica skladba Pretty little baby. Na TikToku jo je zapela hčerka Kim Kardashian in Kanyeja Westa in skladba je s skokom na prva mesta lestvic spet postala uspešnica.

Francisova je imela tudi hrvaško kolegico z zelo podobnim glasom. Pokojno jugoslovansko legendo Ano Štefok so zaradi velike podobnosti barve glasu imenovali jugoslovanska Connie Francis. Francisova hrvaške kolegice, ki je prav tako tragično končala življenjsko pot, ni nikoli srečala v živo.