Poslovila se je še druga kraljičina prijateljica

Britanski kraljiciusoda ne prizanaša. Že lani je pri svojih častitljivih 94 letih, ko bi bilo smiselno pričakovati, da bo nekoliko izpregla, čeprav še opravlja vse posle vladarja, njeni bližnji pa ji bodo jesen življenja poskušali vsaj nekoliko olajšati in polepšati, doživela udarec za udarcem.Krhati so se začeli odnosi med njenima vnukoma, princemain, težave ji je povzročala Harryjeva neposlušna žena, ki je medijem razlagala, kako nedobrodošlo se počuti med Windsorji, nato ji jo je zagodel še princ, ko so v javnost pricurljale podrobnosti njegovega prijateljevanja z obsojenim pedofilomIn težave so se nadaljevale tudi v letošnjem letu, ko sta princ Harry in Meghan dokončno zapustila kraljevo družino in državo, nato je udarila pandemija novega koronavirusa in kraljica se je, kot vsi preostali Britanci, znašla v zaprti državi, v karanteni z možem princem, brez stikov z drugimi člani družine in prijatelji, brez njej tako ljubih vrtnih zabav in drugih dogodkov, ki jih je vsako leto prirejala več desetletij.Zadnji mesec pa se je morala posloviti še od kar dveh zelo tesnih prijateljic. Najprej je v 80. letu starosti umrla njena sestrična in zaupnica lady, nekaj dni pozneje pa še lady, ki je bila le štiri leta mlajša od kraljice.Zaradi ponovnega zaprtja države in prepovedi gibanja, ki ga mora kraljica še toliko bolj upoštevati, saj spada v najranljivejšo skupino ljudi, pred smrtjo svoje prijateljice ni mogla obiskati, saj je lady Moyra živela in tudi umrla v Belfastu, prestolnici Severne Irske. Bila je ena od kraljičinih štirih družic, ko je leta 1953 tudi uradno prevzela vladanje Veliki Britaniji in državam, povezanim v Skupnost narodov.Takrat je bila lady stara 22 let. Kraljica je ves ta čas vzdrževala stike z vsemi od njih, znova so se ji pridružile ob 60. obletnici njenega kronanja in snidenja se je vseh sedem žensk neizmerno veselilo, saj so bile po dolgem času znova vse na kupu. Lady Moyra je bila edina hči četrtega vojvode Abercornskega, ki je bil hkrati bratranec očeta pokojne princese. Bila pa je tudi prva oseba, ki ni ubogala kraljičinih navodil. Prva zato, ker je takrat od kronanja Elizabete II. minilo le nekaj trenutkov. »Lady, ki je bila prav tako družica na kronanju, se je začela sumljivo majati, to je Elizabeta opazila in mi z roko nakazala, naj jo peljem ven, preden zgrmi po tleh.A bila sem prepričana, da bo z Anne vse v redu, in sem zmajala z glavo. Še sreča, da me niso zaradi tega vrgli v ječo, bila sem prva, ki ni upoštevala navodil novookronanega vladarja,« je eno od prigod z velikega dogodka pred leti delila lady Moyra, ki ob tem ni mogla zadrževati smeha. Kronanja se je vedno rada spominjala. »Imela sem res srečo, da sem bila povabljena na kronanje kot eno od deklet, ki so nosila kraljičino vlečko. Najbolj se spominjam vzdušja, bilo je neverjetno in v zraku je bilo čutiti veselje, srečo, naklonjenost ljudi do Elizabete.Čeprav je tisti dan lilo kot iz škafa, so ljudje čakali pred Westminstrsko opatijo več ur, nekateri vso noč, samo da bi jo videli,« je pred leti povedala v pogovoru za britanski nacionalni radio.