Poslovila se je legenda švedskega metala

Metalski svet je te dni pretresla žalostna novica: v starosti 52 let je umrl legendarni švedski vokalist Tomas Lindberg, član skupine At The Gates, ki velja za eno od utemeljiteljic žanra melodičnega death metala.

Novico so potrdili njegovi tovariši, ki so na družbenih omrežjih zapisali: »Tomas je danes zjutraj preminil zaradi zapletov, povezanih z zdravljenjem raka. Kljub intenzivnim zdravniškim prizadevanjem mu življenja niso mogli rešiti. Tomas – bil si navdih za vse nas. Pravi prijatelj, poln sočutja in topline. Vedno te bomo pomnili po tvoji velikodušnosti in ustvarjalnem duhu. Večno te bomo pogrešali.«

At The Gates na festivalu Wacken leta 2022 FOTO: Frank Schwichtenberg/wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Lindbergu so decembra 2023 diagnosticirali redko obliko raka – adenoidni cistični karcinom, ki se najpogosteje pojavi v žlezah slinavkah. Z operacijo so mu odstranili del ustnega neba, nakar je sledilo obsevanje. Kljub začetnemu izboljšanju so zdravniki na začetku leta 2025 znova odkrili rakaste tvorbe, ki jih ni bilo mogoče odstraniti z operacijo ali obsevanjem. Spomladi je prišlo do hujšega zapleta, zaradi katerega je bil Tomas hospitaliziran in premeščen v dolgotrajno oskrbo.

Najvplivnejši metal albumov vseh časov

Avgusta je skupina objavila njegovo osebno sporočilo, napisano marca letos, v katerem je Lindberg odkrito spregovoril o svojem zdravju, poti zdravljenja in razlogih za dotedanjo tišino. Tedaj je tudi razkril, da je dan pred operacijo že posnel vokale za prihajajoči album, saj si je želel, da bi bila plošča dokončana ne glede na negotovo prihodnost. Usoda skupine po njegovi smrti ni znana, izid že dokončanega albuma prav tako ne.

Slaughter of the Soul iz leta 1995 velja za enega najvplivnejših metal albumov vseh časov. FOTO: At The Gates/Earache

At The Gates so se v zgodovino glasbe vpisali z izdajo svojega prelomnega četrtega studijskega albuma Slaughter of the Soul leta 1995, ki velja za enega najvplivnejših metal albumov vseh časov, skupaj s skupinama In Flames in Dark Tranquillity pa so začrtali pot t. i. göteborškemu melodičnemu death metalu, podžanru, ki je v ekstremni metal prinesel melodije in harmonije. A kljub kritiškemu in komercialnemu uspehu albuma je skupina leta 1996 razpadla, njeni člani so nadaljevali svoje poti v drugih zasedbah, jeseni 2007 pa so se ponovno združili in v naslednjih letih izdali še tri odlične albume. Lindberg je v vmesnem času pel v več metal, punk in grindcore zasedbah, kot so Hide, The Crown, Disfear, Skitsystem, Lock Up in drugih, na srednji šoli pa je poleg tega učil družbene vede.

Skupina At the Gates je bila leta 1996 nominirana za nagrado grammis, ki ji pravijo tudi švedski grammy za album Slaughter of the Soul, vendar je ni osvojila. Prejela pa ga je leta 2015 za odlični comeback album At War with Reality (2014). Skupina je junija 2015 prejela tudi nagrado Golden Gods Inspiration Award, ki jo podeljuje glasbena revija Metal Hammer.