Poslovil se je zajček Marlon Bundo

Hišni ljubljenčki prve pa tudi druge ameriške družine so venomer v središču pozornosti; in glede na to, da Donald Trump pod streho Bele hiše ni gostil domačih živali, je bil zajček nekdanjega podpredsednika Mika Pencea še zanimivejši.

Marlon Bundo pa je bil veliko več kot le kosmati ljubljenček; bil je tudi junak literarnih zgodb za otroke in celo nenadejani aktivist za pravice istospolnih.

Zaljubljen v Wesleyja

Zajček je pred dnevi poginil in razžalostil Penceovo 28-letno hčer Charlotte, ki je prek družabnih medijev sporočila, da jo je Marlon Bundo naučil prijaznosti in vztrajnosti; zahvalila se mu je za vse čudovite skupne trenutke in se od njega ganljivo poslovila, sledilci pa so ji v odzivih izražali sožalje in podporo.

Marlon Bundo se je zaljubil v Wesleyja. FOTOGRAFIJI: Twitter

Zajček je bil pomemben član politikove družine, Charlotte, pisateljica in novinarka ter nadobudna filmska producentka, pa je Marlonu Bundu posvetila celo serijo treh otroških knjig o podpredsedniškem zajčku in njegovih dogodivščinah, a jih je zasenčilo satirično delo, ki ga je spisal priljubljeni ameriški komik John Oliver.

In si seveda pridelal jezo republikancev, tudi Pencea, saj je bil v knjigi osrednji junak Marlon Bundo predstavljen kot homoseksualec, ki išče ljubezen in jo nazadnje najde: pri še enem zajčjem samčku z imenom Wesley. Izkupiček od prodaje je Oliver namenil društvu za preprečevanje samomora med mladimi in istospolno usmerjenimi ter boju proti aidsu, knjiga pa je bila prava prodajna uspešnica, ki je s polic tako rekoč spodrinila Charlottina dela.

Ter seveda razhudila podpredsednika, ki je venomer glasno nasprotoval porokam med istospolnimi; ti bodo po njegovem, je nekoč naznanil, povzročili dokončen propad družine in družbe. Marlon Bundo je imel, vsaj v Oliverjevem delu, povsem drugačne poglede na svet, bil je strpen in odprtega duha ter srca, brez predsodkov.

Imel je tudi profil na instagramu.

Ljubljenček Penceevih je imel tudi svoj profil na instagramu, oboževala pa ga je tudi nekdanja druga dama Karen, ki ga je pohvalila, češ da je prvi zajček, ki je potoval z letalom Air Force Two.