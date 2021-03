Poslovil se je prvi temnopolti bondovski zlikovec

Vlogo v Vojni zvezd je zavrnil

1977. mu je vloga ugandskega predsednika Idija Amina Dade prinesla nominacijo za emmyja.

Njegovo ime se sicer ni izgovarjalo skupaj z drugimi največjimi imeni Hollywooda. A čeprav jevečinoma nastopal v stranskih vlogah, je vendar naredil velik vtis. »V vsaki vlogi si bil nepozaben. Tvoj talent je bil nesporen in neustavljiv, najsi si igral zlobneža najsi junaka,« je dejala oskarjevka, podobno v čislih pa ga je imela filmarka, ki se je v filmsko zgodovino zapisala kot prva temnopolta režiserka, nominirana za zlati globus in oskarja. »Yaphet je bil najljubši igralec moje mame. Sicer pa igralec, ki bi si zaslužil več od vlog, ki jih je dobil. A je tudi iz teh naredil največ, kar je lahko, zaradi njega so te vloge postale izjemne.« In v prav takšnem spominu bo Hollywood obdržal Yapheta, ki je zaradi še neznanih vzrokov umrl v svojem 82. letu.Vsega sta bila krivain. Zaradi njiju – ko je Branda videl v filmu Na pristaniški obali in nekaj let pozneje Poitierja v Begu v verigah – se je v New Yorku rojeni Kotto, po katerem pa se je pretakala očetova kamerunska kri, odločil, da je igra njegovo poslanstvo. »Tam, na velikem platnu, sem videl tega velikanskega temnopoltega možakarja. In v tistem sem si rekel, da bi to lahko bil tudi jaz,« zaradi česar se je pri 16 vpisal v dramsko šolo, se tri leta pozneje že pojavil na gledaliških deskah in si utrl pot na Broadway. A je vendar bilo veliko platno tisto, ki ga je klicalo. S filmskim prvencem sicer ni doživel preboja, kakršnega si je morda želel, a je nato z vsakim naslednjim projektom bolj opozarjal nase, dokler se 1973. – to je bilo devet let po prvencu – ni zapisal v zgodovino. V filmu Živi in pusti umreti je nasprotikot Jamesa Bonda namreč zaigral zlikovca. In postal prvi temnopolti bondovski zlikovec. Kar dvakratno, saj je prevzel vlogo zlobnega karibskega diplomata dr. Kananga, ki se pretvarja, da je newyorški mamilarski lord Mr. Big. »To je bilo prvič, da se je črnec lotil Jamesa Bonda. Prej nikoli nismo gledali črnca, da bi lovil belca. Bil je junak!« je bil Kotto ponosen na svojo vlogo, čeprav je morda še večji pečat vtisnil v znanstvenofantastični uspešnici Osmi potnik kot glavni inženir Parker na vesoljskem plovilu Nostromo. In očitno se je v ZF-žanru odlično znašel, saj so ga filmarji nato želeli v nadaljevanju iz franšize Vojna zvezd, v filmu Epizoda V – Imperij vrača udarec, a je vlogo v strahu, da ga ne bi popredalčkali, zavrnil. »Želel sem snemati spet nekaj zemeljskega. Bilo me je strah, da bi, če bi takoj spet snemal film, ki se odvija v vesolju, v tem žanru in teh vlogah tudi obstal. Ko ti enkrat namreč uspe v kinouspešnici, je bolje, da se hitro pojaviš v spet drugi in drugačni uspešnici, sicer boš ob vloge, tvoja kariera pa se lahko znajde v slepi ulici.«Podobno nepričakovano odločitev pa je sprejel še nekaj let pozneje, ko bi lahko postal poveljnik vesoljskega plovila, Jean-Luc Picard v Zvezdnih stezah: Naslednja generacija. A je tudi to vlogo zavrnil. »Ko snemaš filme, televiziji običajno obrneš hrbet,« je dejal, a je čez nekaj let priznal svojo zmoto, saj je to bila vloga, ki bi jo moral sprejeti. Ne nazadnje je med zvezde izstrelila sira, ki smo ga gledali v vlogi Picarda, sprva ponujeni Kottu.Zavrnil je ponudbi, ki bi lahko precej spremenili potek njegove karierne poti. Vseeno mu dela ni manjkalo. Med drugimi je obigral v filmu Denar ali krogla, v Polnočnem skoku z, z malih zaslonov pa se ga verjetno spomnimo iz serij kot Umor, je napisala, A-ekipa, Zakon in red ter najvidnejše iz serije Homicide: Life on the Street, pri kateri je sodeloval tudi kot scenarist. Še zadnjič je pred filmske kamere stopil 2008. v kriminalni komediji Slabo zaščitena priča, čeprav se je uradno upokojil že konec 90. let prejšnjega stoletja.