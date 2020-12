Poslovil se je manijak iz Pobesnelega Maxa

Živel za vlogo

Pobesneli Max: Cesta besa je bil nominiran za deset oskarjev, pobral pa je šest teh najodličnejših priznanj.

Nad avstralsko filmografijo so privršali temni oblaki. Sprva je na zadnji novembrski dan po več dneh v bolnišnici, kamor jo je spravila močna kap, za vedno zaprla oči, ki je v vseh treh filmih Krokodil Dundee igrala ob. Zdaj pa ji je v onstranstvo sledil še, motoristični manijak iz kultnega postapokaliptičnega cestnega hita Pobesneli Max in njegovega nadaljevanja izpred petih let, Pobesneli Max: Cesta besa. Čeprav ne Betty ne Hugh nista bila po rodu Avstralca, sta se že zgodaj preselila v deželo tam spodaj, si ustvarila življenje in zgradila igralski karieri.Vsi, ki so Keays-Byrna poznali, so si soglasni, da je bil dobričina. »Imel je velikansko srce. Vsakomur, ki je potreboval pomoč, je bil pripravljen pomagati. Najstnikom brez strehe nad glavo je ponudil prenočišče,« se je prijatelja, ki je v 74. letu zatisnil oči, spomnil filmar. A kot je bil zasebno nežna duša, vanj ni bilo dobro drezati, ko se je prelevil v katerega svojih filmskih zlobnežev. V svojem liku je namreč vztrajal od začetka do konca, tudi med predahi, ko se filmske kamere niso vrtele. Ta njegova neizmerna predanost sedmi umetnosti pa je prvič prišla do izraza konec 70. let, ko je dobil prvo pomembnejšo vlogo, vlogo Toecutterja, vodje tolpe motoristov v opustošeni postapokaliptični Avstraliji v filmu Pobesneli Max, proti kateri začnesvoj maščevalni pohod policist v podobi. Hugh je namreč pred začetkom snemanja poklical producenta filma. S precej nenavadno prošnjo. S svojimi filmskimi tolpaši se je želel podati na motoristično odisejado od Sydneyja do Melbourna. Na, seveda, prilagojenih motorjih, s katerimi so vratolomno divjali, se ves čas poti ne umivali, zaudarjali v istih oblačilih, vse z enim namenom – da se povsem potopijo v svoje like. Kar jim je s tem nenavadnim metodičnim pristopom uspelo tako prepričljivo, da so Gibsonu, ko so se z njim prvič srečali, nagnali strah v kosti. »Prepričan je bil, da jih bo skupil. Da ga bomo, kot bi tudi v resnici bili motoristična tolpa, pretepli.« Nič čudnega torej, da je Keays-Byrne na režiserjanaredil velikanski vtis. Tako močnega, da ga je Miller več kot 30 let pozneje nepričakovano poklical in mu ponudil vlogo v novem nadaljevanju ikonskega Pobesnelega Maxa iz leta 1979, v kinouspešnici Cesta besa, v kateri je obinupodobil glavnega zlikovca Immortana Joeja.»Neverjetno, da ti je uspelo igrati zlobnega vojskovodjo, ko pa si bil v resnici tako čudovit in nežen moški,« se mu je ob vesti o njegovi smrti poklonila Theronova. Hughovo dobrohotno naravo je spoznala kljub igralčevemu metodičnemu pristopu k igri, od česar ni odstopil niti pri snemanju Ceste besa. To je dodobra spoznala ena njegovih filmskih žena, igralka, ki je med snemalnim premorom naredila napako, da se je zastrmela v igralskega veterana. Ta ji je, še vedno v liku, namreč vrnil milo za drago ter vanjo intenzivno strmel s svojim poblaznelim pogledom. In v igri strmenja zmagal. »Njegov pogled je imel tako moč, da sem začela loviti sapo, srce mi je začelo utripati kot noro,« je priznala Leejeva in dodala, da so zaradi nje morali narediti daljši premor, saj je doživela skoraj manjši napad tesnobe. »Da sem se pomirila, sem morala dihati v papirnato vrečko.«Vzrok smrti igralca, ki se je sicer rodil britanskim staršem v Indiji in se v Avstralijo 1973. preselili zaradi sanj o igralski karieri, ni znan. A umrl naj bi mirno, v bolnišnici.