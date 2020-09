Poslovil se je Bondov zlikovec

united artists Za uglajeno, izobraženo fasado Huga Draxa je tičal zlovešč, a briljanten um. FOTO: United Artists

Že dramski učitelj mi je dejal, da bom nekoč igral nekoga res slabega in zlobnega.

1979.

je v kina prišel akcijski hit James Bond: Operacija vesolje.

Imel je zlovešč načrt, kakršnega si nobeni velesili dotlej še ni uspelo zamisliti, kaj šele izvesti. Zastrupiti celotno človeštvo, nato pa zemljo ponovno naseliti z ljudmi iz svojega vesoljskega plovila. Ta vloga zlobnega milijarderja Huga Draxa, ki pa je navzven kazal obraz izobraženega in uglajenega bogataša, jeprinesla nesmrtnost.Ne nazadnje ne more biti vsak nasprotnik tajnega agenta Jamesa Bonda, kaj šele tako galanten, da ga imajo nekateri ljubitelji bondovskih akcij za enega najboljših nasprotnikov filmskega junaka. Zato bo francosko-britanski igralec, čeprav se je zdaj pri 89 letih poslovil na svojem domu v Parizu, za vselej živel v svoji filmski zapuščini. Ki je precej obsežnejša od le hollywoodskega hita James Bond: Operacija vesolje (Moonraker), v katerem je bil boj za človeštvo z. V šestih desetletjih, kolikor jih je Lonsdale posvetil sedmi umetnosti, je namreč nanizal okoli 200 različnih vlog.Najširša filmska publika ga najbolje pozna kot galantnega bondovskega zlikovca z namazanim jezikom in natančno pristriženo bradico, a Michaelov igralski opus je bil precej obsežnejši in barvitejši. Vloga detektiva v političnem trilerju Operacija Šakal mu je prinesla nominacijo za nagrado bafta, v hitu Ronin je igral z, pod režijsko taktirkopa se pojavil v z oskarjem ovenčani uspešnici München. Njegov največji dosežek pa je verjetno bila vloga meniha v filmu Božji možje, zaradi katere se mu je kritiška srenja leta 2010 poklonila z nagrado cesar, ki je francoska različica najodličnejšega oskarja.Negativni lik industrialca Draxa mu je široko odprl vrata v svetovno kinematografijo, tudi na drugi strani luže, v Hollywoodu. In čeprav Michael v mlajših letih verjetno ni slutil, da bo postal del bondijade, je vendar skoraj čutil, da mu je lik vsaj enega filmskega negativca usojen.»Ko sem še hodil v šolo, mi je dramski učitelj dejal, da sem kot nalašč za mračnjaško, negativno vlogo. Da bom gotovo nekoč igral nekoga resnično slabega. Toda Drax – ta je to opredelitev še presegel. Bil je filmski Hitler. Zaboga, pobiti je želel vse človeštvo in zemljo poseliti z raso mladih, atletskih ljudi. Bil je povsem nor!« je o svojem liku dejal Lonsdale, ki pa je vlogo vseeno zagrabil z obema rokama.»Roko na srce, pred tem sem posnel tudi precej filmov, ki niso bili priljubljeni ali mi niso prinesli praktično nič denarja. Zato sem pomislil, da bi bilo za spremembo res fino igrati v dobičkonosnem filmu z velikim proračunom.«