Poslednji dnevi Yoko Ono: našla je svoj mir

Revija Mirror piše, da je bila objavljena nova knjiga Davida Sheffa z naslovom Yoko, ki umetnico in vdovo Johna Lennona prikazuje kot aktivistko in zagovornico miru, pa tudi kot soavtorico hita Imagine.

V zadnjem poglavju knjige je razkrito, da Yoko živi na mirni kmetiji severno od New Yorka. Ni osamljena, saj jo pogosto obiskujeta sin Sean in hči Kyoko, ki se je rodila leta 1963 v Yokinem drugem zakonu z Anthonyjem Coxom.

»Verjela je, da lahko spremeni svet, in uspelo ji je ... zdaj lahko tiho sedi, posluša veter in gleda nebo,« v knjigi pripoveduje hči in dodaja, da je ženska, ki je vse življenje zagovarjala mir, zdaj končno našla svojega:

»Zelo je srečna, na srečnem mestu je. To je zasluženi in pravični mir. Uživa v poslednjih dneh.«

43 let po smrti

Knjiga opisuje življenje Yoko, od rojstva v premožni družini v predvojnem Tokiu do težkih izkušenj med drugo svetovno vojno.

V njej je predstavljeno njeno vstopanje v avantgardno umetniško sceno Londona, Tokia in New Yorka. Neizogiben del njenega življenja je odnos z Johnom Lennonom, ki je imel velik vpliv na njeno življenje ter na skupino The Beatles.

Sin Sean, čigar oče je tretji mož Yoko Ono, John Lennon, je v biografiji pohvalil mamo in način, kako se je borila s težavami, ki so jo spremljale vse življenje.

»Imela je sposobnost premagovati težave s pozitivnim razmišljanjem. Resnično je želela tega naučiti ves svet. Tega je naučila mojega očeta.

To ni ustavilo svetovnih tokov ali nabojev, pa vendar gre za nekaj globokega in mislim, da je vplivalo na svet,« je dejal Sean.

Eden njenih zadnjih javnih nastopov je bil leta 2017, ko ji je Nacionalno združenje glasbenih založnikov podelilo nagrado Centennial Song Award.

»Hvala. Toliko sem se naučila od te bolezni. Hvaležna sem, da sem to preživela,« je dejala na odru, vendar ni natančno povedala, na katero bolezen so se nanašale njene besede.

Nagrado je prejela za pesem Imagine, na odru so ob podelitvi predvajali posnetek Lennona, ki je dejal, da bi morala biti Yoko navedena kot soavtorica hita, ker sta bila besedilo in koncept njena ideja.

John in Yoko sta se prvič srečala novembra 1966 v londonski galeriji, kjer je ona pripravljala razstavo svojih del. Lennon je bil navdušen nad njenim ustvarjanjem, takoj sta se povezala in začela strastno, takrat tudi kontroverzno romanco.

Poročila sta se marca 1969, kmalu zatem je skupina The Beatles razpadla, mnogi oboževalci so za to okrivili Yoko. Z Johnom nato skupaj delala pri številnih glasbenih in mirovniških projektih.

Po njegovi smrti se je še naprej zavzemala za mir, po svetu je organizirala umetniške razstave in izdajala glasbo, celo pri svojih osemdesetih je nastopala v živo in se nato zaradi težav z zdravjem umaknila iz javnosti.