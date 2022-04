Posledice so tu: po klofuti prišle številne odpovedi (FOTO)

Klofuta, ki jo je Will Smith na podelitvi oskarjev zaradi šale na račun svoje žene Jade Pinkett Smith prisolil Chrisu Rocku, ima visoko ceno. Mogoče celo previsoko in si igralec ne bo več opomogel. Pred kamerami in očmi sveta se je že opravičil in svoje dejanje označil za »boleče, šokantno in neopravičljivo« ter izstopil iz Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti, a njegova kariera visi na nitki.

Zaradi škandala je negotovo snemanje četrtega nadaljevanja Podlih fantov. FOTO: Press Release

»Sredi meseca, po seji Akademije, bo jasno, ali še ima oskarja in kariero,« je dejal vir. Zaradi prostovoljnega izstopa mu Akademija ne more več vzeti članstva, lahko pa igralca, trenutno sredi disciplinskega postopka, kaznuje še z drugimi sankcijami. In zelo verjetno bo odločitev, ki jo bo sprejela 18. aprila, za sabo potegnila še vse drugo, kar za Smitha trenutno visi v zraku.

Brutalno iskren

Prihranjena mu je bila aretacija. Policija je bila pripravljena zvezdnika takoj odpeljati v lisicah v pripor, tako zatrjuje producent slovesne podelitve kipcev, a je to preprečil Chris Rock, ki ga ni želel ovaditi in ki je zatrdil, da je z njim vse v redu. A to je bil tudi edini udarec, ki je bil prihranjen Smithu. Zaradi škandala so namreč že trije filmski studii pritisnili na pavzo pri projektih, v katerih bi moral sijati oskarjevec, negotova pa je tudi usoda njegove filmske biografije, za pravice do katere se je še nedavno bila prava dražbena bitka.

»Poklicno sodelovanje s Smithom je postalo tvegana naložba. Filmski studii trenutno analizirajo in ocenjujejo, kako močan madež na njegovem ugledu je pustil škandal in ali si po bo njem lahko opomogel. Prej ne želijo v projekte, povezane z njegovim imenom, vlagati milijonov.« Zato trenutno stoji Netflixov akcijski triler Fast and Loose, v katerem bi moral Will igrati glavno vlogo. Podobno se je ustavilo kolesje studia Sony, ki je imelo v delu že četrto nadaljevanje Podlih fantov, v katerih sta se proti nepridipravom prej že trikrat borila Smith in Martin Lawrence v vlogi detektivov Mika Lowreyja in Marcusa Burnetta. Stoji pa tudi Applova drama Emancipation, ki je sicer bila že v postprodukciji.

Will Smith je nekaj trenutkov po nasilnem izbruhu dobil oskarja za glavno moško vlogo. A mu zna Akademija kipec zdaj tudi vzeti. FOTO: Brian Snyder/Reuters

A največji udarec, ki je osramočenega zvezdnika morda najbolj osebno prizadel, pa je ugaslo zanimanje za filmsko biografijo, ki naj bi nastala na podlagi njegove jeseni izdane avtobiografske knjige Will, ki je šla za med.

V knjižnih spominih je bil brutalno iskren, nekateri so celo ugibali, ali ni šel korak predaleč. A se je to izkazalo za pravi recept, »zaradi tega se je z oboževalci in občinstvom še bolj povezal«, knjiga pa je postala prodajna uspešnica. A je igralec na to tudi ciljal, še več, že ko se je lotil pisanja, je imel v mislih filmsko priredbo. In zazdelo se je, da svoje življenjske poti ne bo le prenesel na veliko platno, ampak bo lahko tudi izbiral, kateremu studiu in za kolikšno vsoto prepustiti to nalogo.

Pretočni giganti in filmski studii so menda ponujali gromozanske zneske, govorilo se je o osemmestni številki, a se je zdaj vse sesulo v prah. »Netflix in Apple+ sta že tiho umaknila svoji ponudbi, ta sredstva bosta raje namenila za zgodbe drugih temnopoltih zvezd, ki so do družin prijaznejše, kot sta Mike Epps in Michael B. Jordan.«