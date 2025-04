Poslanka Sonja, ki jo je skupila med kaosom v parlamentu, povila dečka

Srbska poslanka Sonja Ilić, ki je bila v osmem mesecu nosečnosti poškodovana med incidentom v srbski skupščini v začetku marca, je danes rodila sina Gavrila, poroča Kurir.

Poslanka je bila poškodovana, ko je v skupščini prišlo do prerivanja med poslanci vladajoče koalicije in opozicije.

Ob rojstvu dečka se je oglasil tudi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ki je v sporočilu zapisal:

»Vrhunec večmesečnega terorja v Srbiji je bil napad na narodne poslance v Narodni skupščini Srbije. Tedaj so nasilneži napadli tudi nosečnico Sonjo Ilić s Kosova. Danes je Sonja Ilić rodila dečka, zdravega in močnega, starša sta mu dala ime Gavrilo. Naj bo zdrav in vesel, v ponos očetu in materi! Živel Gavrilo, živela Srbija,« je zapisal predsednik Vučić.