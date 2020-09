Poslanec ujet: dekletu ljubkoval prsi

10 dni ima njegova ljubica silikonske vložke.

Delo od doma ima svoje prednosti, lahko pa se tudi hitro preveč sprostimo in pozabimo na pravila lepega vedenja. To je v minulih mesecih že več politikom po svetu spodneslo stolček, primer argentinskega parlamentarcapa je vendar nekaj posebnega. Parlamentarnega zasedanja se je kot še nekateri njegovi kolegi udeležil prek videokonference. V nekem trenutku je mično blondinko ob sebi poljubil na razgaljeno dojko. »Grozno me je sram. Internetna povezava je tukaj, v notranjosti države, nadvse slaba. Mislil sem, da sem jo izgubil,« je poskušal opravičiti neprimerno razkazovanje intime. Za nameček ni bil s svojo ženo, ki mu je povila tri otroke, ampak s politično svetovalkoŽe med enim od prejšnjih virtualnih zasedanj je poslanec zaspal, tolikšne neodgovornosti in popolne odsotnosti spoštovanja pa še niso doživeli, so kolegi obsodili Ameria, ta je takoj ponudil odstop. Na dolgo in široko je tudi razložil škandal. Misleč, da je izgubil internetno povezavo, je želel svoji partnerici le izkazati nekaj nežnosti in sočutja, je pojasnil. »Pred le desetimi dnevi si je povečala oprsje, zanimalo me je, kako se počuti in ali ji lahko poljubim dojko.« Dodal je še, da je Celeste začela kot njegova svetovalka, a je zdaj tudi njegova partnerica, saj sta se z ženo po tihem razšla.