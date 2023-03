Poslanec jasen: princ George naj obiskuje javno šolo

Britanski poslanec in član laburistične stranke Clive Lewis meni, da bi moral princ William prekiniti kraljevo tradicijo zadnjih desetletij in svojega naslednika princa Georgea namesto na prestižni kolidž Eton poslati v javno šolo.

Williama in Harryja na kolidž vežejo lepi spomini. FOTO: Yui Mok/Reuters

Šolnina na omenjenem kolidžu je že zdaj zasoljena, eno leto izobraževanja stane dobrih 52.500 evrov, laburisti pa nameravajo šolnine obdavčiti, kar pomeni, da se bodo še zvišale, v primeru Etona na več kot 60.000 evrov. Ker kraljevo družino financirajo pretežno davkoplačevalci, se Lewisu zdi bolj smiselno, da bi princ George, pa tudi njegova sestra in brat, obiskoval cenejšo šolo.

A to ni edini razlog za poslančev predlog, kot je dejal, se mu namreč zdi več kot primerno, da bi bili z Georgeem v razredu povsem običajni otroci običajnih staršev, ne nazadnje bo prav takšnim ljudem nekoč vladal, in dobro bi bilo, da spozna »tudi to sfero ljudi, njihove težave in način življenja«. Zasebne šole obiskujejo otroci premožnih staršev, drugi si česa takšnega ne morejo privoščiti, otroci in mladostniki pa so tako ves čas v stiku s sebi enakimi, živijo v svetu, kjer so dragi avtomobili, eksotične počitnice in razkošne vile nekaj povsem običajnega, kar pa ne odraža realnega stanja.

Kralj Karel III. je bil prvi član britanskih kraljevih, ki je prestopil prag izobraževalne ustanove, njegovi predniki so se šolali doma.

Prvi član britanske kraljeve družine, ki je prestopil prag izobraževalne ustanove, je bil kralj Karel III., pred njim so prince in princese poučevali doma. Za otroke iz premožnih družin je bilo to sicer nekoč nekaj povsem običajnega. Ko je britanski prestol zasedel oče pokojne kraljice Elizabete II. in je postalo jasno, da mu bo nekega dne sledila tudi ona, so jo začeli na vlogo pospešeno pripravljati, med drugim je morala začeti študirati pravo in ustavno zgodovino, pri čemer ji je pogosto pomagal namestnik predstojnika kolidža Eton. Taisti kolidž sta nato obiskovala tudi princa William in Harry in prvi je že večkrat izrazil željo, da bi tja vpisal tudi svojega prvorojenca.

52.500 evrov stane šolnina za eno leto.

Eton je ena najbolj znanih fantovskih šol ne le v Veliki Britaniji, ampak na svetu. Njegovi začetki segajo v leto 1440, obiskovalo pa ga je kar 20 britanskih premierjev. Za en semester leta 1983 je kolidž vrata odprl tudi 16 dekletom, ki so se tam pripravljala na sprejemne izpite neke druge šole. A prav dolgo Eton najverjetneje ne bo več le deška šola. »Vsako leto se pogovarjamo o tem, da bi postali mešana šola, a nikoli se ne moremo povsem odločiti. Seveda se bo to prej ali slej zgodilo,« je dejal predstojnik kolidža William Waldegrave.