Poslal ji je prstan in tablete proti zanositvi

Prepovedano približevanje

Bohotna lepotica zna moškim zamegliti razum. FOTO: Skims

Februarja je odklenkalo njeni skoraj sedemletni zakonski sreči sin se je raztreščil že njen tretji zakon, pa vendar bi bilalahko znova spet poročena ali najmanj v objemu moškega, ki jo obožuje. Ne le občuduje ali ljubi, celo obsedeno malikuje, saj ji jeskoraj od dne, ko je zagnala ločitveno kolesje, tesno za petami. Toda njegova čustva bohotne starlete niso navdala s srečo, prej s strahom, zato ji je sodnik zdaj odobril nalog prepovedi približevanja. Že drugi tak nalog v le enem mesecu proti dvema zalezovalcema, ki jima je oblinasta lepotica ukradla srce in nekoliko zameglila razum.Vse se je začelo februarja, skoraj v hipu, ko je Kim razkrila, da je njenega zakona s Kanyejem konec, v čemer je Constanza očitno videl svojo priložnost. Še tisti mesec je namreč preplezal visoko ograjo okoli posesti ženske, za katero je prepričan, da mu je namenjena. Varnostnikom je samozavestno zatrdil, da je prišel po Kim, češ da jo pelje na večerjo. To pa je bil šele začetek zastrašujoče kampanje, da osvoji njeno srce. Neželenemu vdoru so namreč sledila bizarna sporočila, ki jih je Kardashianovi puščal na družabnih omrežjih, poslal ji je celo ponarejeno poročno dovoljenje, zanju seveda, točka preloma pa je bil paket, ki ji ga je poslal na začetku tega meseca.Tretjega junija je na njen dom prišel paket. Naslovljen osebno nanjo. V njem pa diamantni zaročni prstan – ali je kamen pravi ali ponarejen, še ni jasno, a prvi pregled namiguje, da je – ter tabletke za preprečevanje nosečnosti za tisto jutro po, če preostala zaščita pri spolnosti odpove ali nanjo pozabimo. To je sodu izbilo dno. Zvezdničin odvetnik se je nemudoma obrnil na sodišče, sodnik pa je Constanzi začasno prepovedal približevanje tarči njegove obsedenosti na manj kot 90 metrov. Le nekaj tednov prej pa je že dobila nalog prepovedi približevanja proti še drugemu obsedencu.Constanza se je pojavil pri njej doma in ji poslal, očitno v predvidevanju, da bo sprejela njegovo snubitev, zaročni prstan, pa vendar je biltisti, ki ji je v kosti nagnal še nekoliko več strahu. Več mesecev jo je spletno nadlegoval in si na vse pretege poskušal utreti pot v njen dom. Slednje mu seveda ni uspelo, zaradi česar so njegove frustracije rasle, malce pa jih je blažil s tem, da je pred njenim domom postopal s kamero in snemal. »Zalezovalec!« ga je označila Kim, ki ji je Zelenoff na spletu prisegal ljubezen in razglabljal, kako močno si želi izpolniti tudi telesni vidik teh čustev. Kardashianovo je upravičeno zaskrbelo za lastno varnost, tako je presodil vsaj sodnik, in obsedenca konec maja klofnil s prepovedjo približevanja na manj kot 90 metrov.