Poskus rehabilitacije Kevina Spaceyja

Ameriškemu igralcu Kevinu Spacey­ju so v Cannesu podelili nagrado za »daljnosežen vpliv v filmskem svetu in umetnosti« ter za »desetlet­ja umetniške briljantnosti«. Po pisanju britanskega Guardiana­ je to najbrž eden od najvelikopoteznejših simboličnih preklicev kulture črtanja v dobi #jaztudi.

Spacey ni dobil nagrade v okviru filmskega festivala, temveč so mu jo podelili na gala večerji ob desetletnici delovanja sklada Better World Fund. Zanimivo, da je odprtje festivala sovpadlo z obsodbo legende francoskega filma Gérarda Depardieuja, ki ga je sodišče spoznalo za krivega spolnih napadov in obsodilo na pogojno zaporno kazen. Kakor koli že, Spacey je bil v Cannesu predvsem zato, da bi pomagal najti kupce za svoj novi film The Awakening (Prebujenje), ki ga je predstavil na filmski tržnici Marché du Film v kleti kina Palais du Cinema.

Dvakratni oskarjevec je bil dolgo na črnem seznamu, v Cannesu je bil nazadnje leta 2016, ko je bil povezovalec gala prireditve amfAR in se je spravil na Donalda Trumpa, ki takrat še ni bil niti potrjeni predsedniški kandidat republikancev. Od takrat se je zgodilo veliko, Trump je bil izvoljen dvakrat, Spaceyjeva kariera pa je po več obtožbah o spolnih zlorabah dobesedno razpadla.

Kot je znano, je bil Spacey pred dvema letoma na sodišču v Londonu oproščen obtožb, in to prav na svoj 64. rojstni dan, 26. julija. Britanska porota ga je spoznala za nedolžnega devetih obtožb spolnega napada, skoraj leto dni zatem, ko ga je zvezna porota na Manhattnu oprostila obtožb v civilnem postopku, ki ga je vložil igralec Anthony Rapp.

Lepota po ameriško

Spacey, ki je ob izreku sodbe na zatožni klopi jokal, je med sojenjem spregovoril o škodi, ki je bila povzročena njegovi karieri od prvih obtožb leta 2017. »Še preden je bilo postavljeno prvo vprašanje, sem izgubil službo, ugled, izgubil sem vse,« je dejal. Dejansko so producenti nekaj mesecev po prvi obtožbi »ubili« njegov lik v zadnji sezoni serije Hiša iz kart, njegove prizore v vlogi J. Paula Gettyja v filmu Ridleyja Scotta Ves denar sveta so ponovno posneli z drugim igralcem, Netflix pa je takrat v arhiv poslal film Gore, v katerem igra pisatelja Gora Vidala.

Doslej je bil oproščen vseh obtožb spolnega nadlegovanja.

Ko so ga vprašali, kakšne posledice bodo vsi ti škandali imeli za njegovo kariero, je v intervjuju za nemški časopis Die Zeit dejal, da »vse to čez deset let ne bo pomenilo nič. Moje delo bo živelo dlje od mene.« Toda v intervjuju s Piersom Morganom se je čustveno zlomil in povedal, da je zaradi škandalov izgubil dom v Baltimoru, skoraj bankrotiral zaradi naraščajočih sodnih stroškov in pomanjkanja dela.

Kljub temu je zadnji dve leti madež na njegovi javni osebnosti ostal in odvračal studie in pretočne platforme. Zdaj, ko je oproščen obtožb in na pragu novih vlog, je vprašanje, ali bo sploh še kdaj dobil priložnost, da ustvari zvezdniške hollywoodske vloge, kot sta prevarantski politik v filmu Hiša iz kart in direktor oglaševanja v krizi srednjih let v filmu Lepota po ameriško.

Njegova prijateljica Sharon Stone je bila optimistična: »Komaj čakam, da vidim Kevina nazaj na delu. On je genij. Je eleganten in zabaven, prizanesljiv do napak in ve več o naši obrti, kot bo večina od nas kadar koli vedela.«

Nekaj mesecev po prvi obtožbi so producenti »ubili« njegov lik v zadnji sezoni serije Hiša iz kart (na fotografiji), njegove prizore v filmu Ves denar sveta so ponovno posneli z drugim igralcem, Netflix pa je v arhiv poslal biografski film Gore. FOTO: Netflix