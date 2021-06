Poškodovana igralka se bori za življenje

Policija išče sledi za neznancem na motorju brez prometne tablice.

Na nitki

Zaigrala je tudi v kinouspešnici Ni je več. FOTO: Merrick Morton/20th Century

Nesreča je bila huda, policisti so z merilnimi palicami poskušali dognati, kako daleč jo je odbilo.

New York obožuje. Prav v mestu, ki nikoli ne spi, se je namreč začela igralska pot, ki je doštudirala igro na prestižnem newyorškem konservatoriju Juilliard. A čeprav jo je življenje nato popeljalo v Los Angeles in se danes 65-letna igralka po srcu in duši počuti kot pravo losangeleško dekle, bo delček njenega srca vselej pripadal New Yorku.Zato se je zvezdnica, ki je sprva osvojila broadwajske deske, nato pa tudi male zaslone in veliko platno, tako veselila, da se je minuli teden vračala v svoje ljubo mesto. Zaradi pandemije so ji newyorška vrata namreč predolgo ostala zaprta, zdaj, ko se vse rahlja in vrača v (pol)normalne tirnice, pa se je z ženovrnila v veliko jabolko zaradi predstave The Niceties, v kateri je igrala že med letoma 2018 in 2019. Toda, kot se je izkazalo, bi bilo bolje, če bi ostala doma, saj jo je na vrvečih newyorških ulicah zbil motorist in pobegnil s prizorišča nesreče, Banesova pa v kritičnem stanju leži v bolnišnici in se bori za življenje.Nazaj v New York jo je sicer pripeljala igra, pa vendar sta z ženo sklenili ta skok v vselej živahno metropolo izkoristiti tudi za snidenje z nekaterimi starimi prijatelji. In prav na domu enega izmed njih, ki je v petek zvečer gostil zabavo z večerjo, je Liso že čakala Kathryn, ki pa je z vsako minuto, ko njene drage ni bilo od nikoder, postajala vse bolj nestrpna. Nato zaskrbljena. Dokler se ni zaskrbljenost že prevesila v paniko, ko se Lisa ni odzvala niti na telefonske klice. Zvonilo je namreč le v prazno. Prvič, drugič, dokler se ni nekdo končno oglasil. Na drugi strani pa ni bila Lisa, pač pa bolnišnica. »Na intenzivnem oddelku je, z močnimi poškodbami možganov,« so sporočili Kathryn, ki je povedala, da je njena ljubljena še vedno v kritičnem stanju in da bodo naslednji dnevi odločilni.Usodni incident, zaradi katerega igralkino življenje visi na nitki, se je zgodil v petek. Bilo je okoli pol sedmih zvečer, bila je na poti k prijateljem in ženi, ko je prečkala cesto. Pravilno, po predpisih. Čez prehod za pešce in ob zeleni luči. A najsi je še tako upoštevala predpise, je od nikoder pridivjal voznik črno-rdečega motorja (ali skuterja) brez prometne tablice. Gladko je prevozil rdečo luč in trčil ob Liso, ta je poletela po zraku in s hudimi poškodbami glave obležala na asfaltu. Brezvestni in nevarni voznik pa ni zaustavil, ne meneč se za kritično ranjeno žensko je oddrvel naprej.»Nikogar še nismo aretirali, preiskava se nadaljuje,« so sporočili s policije, ki poziva vse, ki bi kar koli vedeli o prometni nesreči, naj stopijo naprej.Izšolana igralka Lisa je ob več broadwayskih uspešnicah igrala tudi v priljubljenih televizijskih serijah, kot so Roseanne, Royal Pains, Mojstri seksa in Razočarane gospodinje, pred sedmimi leti pa smo jo obingledali v kinouspešnici Ni je več.