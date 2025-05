Posiljeval je znano hrvaško pevko. Med izrekom sodbe so se mu tresla kolena

Na zagrebškem sodišču je bil 60-letni D. Z. obsojen na šest let zapora zaradi posilstva in dolgotrajnega družinskega nasilja nad nekoč znano hrvaško pevko, s katero je bil v intimnem razmerju.

Sodišče je ugotovilo, da je D. Z. od konca leta 2022 do februarja 2024 žrtev večkrat verbalno in fizično zlorabljal, ji grozil s smrtjo in jo najmanj štirikrat prisilil k spolnemu odnosu, navaja Jutarnji list.

Med izrekom sodbe so se mu tresla kolena

Ker je bil v času kaznivih dejanj na pogojnem izpustu, so skupni kazni prišteli še šest mesecev zapora. V izrečeno kazen se mu šteje tudi čas, ki ga je preživel v preiskovalnem priporu od 22. februarja 2024.

Sodišče mu je izreklo tudi varnostna ukrepa psihiatričnega zdravljenja in zdravljenja odvisnosti, ki se bosta izvajala med prestajanjem zaporne kazni.

D. Z. sodbe ni dobro sprejel, med izrekom sodbe pa so se mu tako tresla kolena, da je komaj stal. Zaradi podaljšanja preiskovalnega pripora do pravnomočnosti sodbe so ga nemudoma vrnili v zapor.