Posilil jo je pred filmsko kamero

Pod zloščeno hollywoodsko podobo Evan Rachel Wood sta se skrivala bolečina in gorje. To je igralka priznala leta 2016, ko si je prvič drznila na glas povedati, da je bila v enem svojih prejšnjih razmerij žrtev spolne, telesne in psihične zlorabe. Še dve leti pozneje je razkrila nekaj podrobnosti, med drugim da jo je moški, ki ji je sicer zatrjeval, da jo ljubi, že v drugem hipu zvezano pretepal, ji grozil s smrtjo in jo posiljeval.

Zgodilo se je med snemanjem videa za skladbo Heart-Shaped Glasses. FOTO: marilyn Manson/Youtube

A o njegovem imenu je molčala do lani, ko ji je z jezika vendar zletelo prekleto ime – Marilyn Manson. Kontroverzni pevec je vse obtožbe seveda zanikal, kot tudi podobne obtožbe še 15 žensk, ki jih je trpinčil, od katerih tri iščejo pravico na sodišču. A čeprav se je do zdaj v medijih večinoma odigravala nasilna drama v slogu »ona je rekla, on je rekel«, je Evan Rachel zdaj razkrila, da je košček zlorabe, ki jo je trpela pod Marilynovo roko, ujet celo na filmski trak.

Posnetek seksa, ki je bil del videa za njegovo skladbo Heart-Shaped Glasses iz leta 2007, namreč ni le simulacija, ampak je Marilyn tedaj, ko so se kamere začele vrteti, vanjo začel tudi v resnici penetrirati. »V to nisem nikoli privolila. V resnici je bil to prvi zločin, ki ga je zakrivil proti meni. Pred kamero sem bila posiljena.«

Obseden s Hitlerjem

V glasbenem videu, ki je že takrat dvignil oblake prahu, se je tedaj 19-letna Evan prelevila v nekakšno Lolito, najstniško zapeljivko, ki obsede starejšega moškega. Scenarij pa ju nato privede do seksa, ki se mu Evan in Marilyn vdajata na s krvjo prežeti postelji.

V razmerju sta bila dobra štiri leta, sedem mesecev sta bila celo zaročena. FOTO: Stefan Trautmann/Wenn

»Nihče ni želel, da posname ta video. A Evan je nanj tedaj še gledala skozi romantična rožnata očala, prepričana je bila, da je kul,« je zvezdničina mama Sara Lynn Moore hčerine odločitve opazovala z mešanico strahu in neodobravanja. Prav ta video pa je nato razblinil romantično meglico, ki je zaslepila Evan, ki se je leto prej z Mansonom zapletla v razmerje. »Snemanje se nikakor ni odvijalo, kot je bilo v scenariju. O sceni simuliranega seksa smo se veliko pogovarjali, a ko so se kamere začele vrteti, je vame začel tudi v resnici penetrirati. V to nisem nikoli privolila. Pod lažnimi pretvezami sem bil prisiljena v komercialni spolni akt. V bistvu sem bila pred kamerami posiljena,« je povedala, čeprav se vsega skoraj ni zavedala. Marilyn jo je namreč nalival z absintom, da je bila komaj pri zavesti in se mu niti ni mogla upreti. Koncu snemanja pa je sledil občutek gnusa do same sebe, kot bi naredila kaj sramotnega, »in vem, da so se podobno počutili tudi drugi v ekipi, a preprosto niso vedeli, kaj storiti«.

Tedaj je bila nemočna. Ne nazadnje je bila naučena, da mora stisniti zobe in potrpeti, pa tudi Manson ji je dal zelo natančna navodila, kako o videu govoriti pred novinarji in javnostjo. »Govoriti sem morala, kako je bilo vse skupaj krasno in romantično, a to je bilo laž. Toda bilo me je strah storiti nekaj, kar bi ga lahko razburilo. Video je bil le začetek nasilja, ki se je v najinem razmerju nato le stopnjevalo.«

Sprva je morda mislila, da je edina Mansonova žrtev. Nato pa se je začelo oglašati vse več žensk, ki jih je tudi trpinčil, pretepal, posiljeval, »bila sem kot ženska, ki odkrije, da je bila v razmerju s serijskim morilcem«.

Trpinčenje, ki ga je trpela v štiriletnem razmerju z Mansonom, je Woodova ujela na trak biografskega dokumentarca Phoenix Rising, ki je premiero prvega dela doživel na nedavnem festivalu Sundance Film Festival (v celoti bo premierno prikazan marca na kanalu HBO). Ob posilstvu pred kamero pa je osvetlila tudi Mansonovo obsedenost s Hitlerjem, ki je bil v njegovih očeh »eleganten in izjemno spreten govorec, naravnost briljanten v manipuliranju množic«, zanj skoraj vzornik.

»V času, ko sva bila skupaj, si je dal narediti več tetovaž svastike,« je povedala Evan, ki jo je ljubimec nemalokrat ostro zbadal zaradi njenega judovskega rodu. »Na steno spalnice, na moji strani postelje, je celo napisal Pobijmo vse Jude.«