Poroka na maroškem dvoru

Kralj Mohammed VI. je paru dal svoj blagoslov, a obredu ni smel prisostvovati.

V zadnjem letu je mnogo parov odpovedalo poroke, glavni razlog za to so bili ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, še posebno prepovedi zbiranja. Kljub temu da niso mogli najlepšega dneva v svojem življenju preživeti z vsemi svojimi najdražjimi, pa se je kar nekaj kraljevih odločilo, da si vseeno obljubijo večno zvestobo.Med zadnjimi takšnimi je bila nečakinja maroškega kralja, ki je na valentinovo dahnila usodni da zaročencu. Obredu so lahko zaradi covid ukrepov, ki so tudi v Maroku precej strogi, prisostvovali le najožji družinski člani, kar pomeni, da na poroki ni bilo niti kralja, ki je nevestin stric.Je pa ta paru dal svoj blagoslov, brez katerega poroke niti ne bi bilo. Novico o srečnem dogodku so iz palače sporočili šele nekaj dni po poroki, objavili so tudi fotografijo nasmejanih zaljubljencev. Osemindvajsetletna Lalla Nouhila je kar žarela v turkizno zelenem kaftanu, okrašenem z zlatimi vezeninami, ter ujemajočim se nakitom, ko je z novopečenim možem pozirala pred razkošnim cvetličnim aranžmajem.Kot se za članico kraljeve družine spodobi, je Lalla Nouhila, hči kraljeve sestre, nosila tudi tiaro, s katero so ji na lase pritrdili komaj vidno vlečko, ki je bila enako kot kaftan turkizne barve.