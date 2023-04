Poroka na dvoru: vzela sta se v mestni hiši (FOTO)

Oblečena v eleganten bel hlačni kostim in s šopkom nežnih šmarnic v rokah je minuli konec tedna pred matičarja stopila luksemburška princesa Alexandra ter pred najožjimi družinskimi člani večno zvestobo obljubila Francozu Nicolasu Bagoryju. Civilni obred, ki sta ga iz prve vrste spremljala ponosna veliki vojvoda Henri in njegova soproga Maria Teresa, je potekal kar v mestni hiši v nevestini domovini, po koncu pa so novopečena zakonca na stopnicah pred vhodom zasuli z belimi cvetnimi listi ter rižem, ki naj bi jima prinesel ploden zakon.

Srečo na skupni poti jima je prišlo zaželet ogromno princesinih rojakov.

Šesta v vrsti za luksemburški prestol

Princesa, šesta v vrsti za luksemburški prestol, in njen dragi sta se nato sprehodila po bližnji ulici ter se rokovala z državljani, ki so jima prišli zaželet srečo na skupni poti. Prihajajočo soboto se bosta zaljubljenca zaobljubila še pred bogom, cerkvenemu obredu pa bo sledila velika zabava, so sporočili iz palače. Alexandra, ki je ravno prejšnji teden dopolnila 32 let, je četrti otrok in edina hči velikega vojvode Henrija, poleg dobrodelnih in drugih obveznosti, ki jih opravlja kot članica vladajoče družine, pa dela kot lingvistka.

Prisotni so bili le člani najožje družine (na fotografiji nevestini starši ter bratje).

Princesa Alexandra je edina hči luksemburškega velikega vojvode Henrija.

Princesa tekoče govori šest jezikov, zelo dejavna je na političnem področju, med drugim ima diplomo iz razreševanja konfliktov, veliko časa pa nameni tudi veri, ki ji zelo veliko pomeni. Leta 2003, ko je imela komaj 12 let, jo je med uradnim obiskom Vatikana doletela velika čast, ko so ji dovolili, da pred papeža stopi oblečena v belo. Privilegij je rezerviran za izbrane kraljice in princese, od leta 2016 jih je sedem, sicer se morajo ženske za obisk papeža obleči v črnino.