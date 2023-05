Poroka meseca: ko princ vzame kriminologinjo (FOTO)

Tisti, ki so se minulo soboto po naključju znašli pred münchensko cerkvijo sv. Kajetana, so imeli kaj videti. V njej je namreč bavarski princ Ludwig večno zvestobo obljubil prelepi študentki kriminologije Sophie-Alexandri Evekink, ki jo je do vhoda v cerkev pospremil ponosni oče.

Množice so ju po obredu zasule s cvetnimi listi in rižem.

Na stotine ljudi je navdušeno spremljalo mladenko, ko je v čudoviti beli obleki s čipko, osupljivo tiaro, ki se je lesketala, ko so se je dotaknili sončni žarki, več metrov dolgo vlečko ter šopkom nežnih šmarnic v rokah stopala proti svojemu dragemu, po koncu obreda pa so mladoporočenca zasuli s cvetnimi listi in rižem, kot veleva tradicija. Princ in njegova soproga sta se pred vhodom poljubila in iz množice izvabila aplavz ter vzklike navdušenja, nato pa sta se s svati odpravila na zabavo v palačo Nymphenburg.

Ima vse

Princ Ludwig je starejši sin princa Luitpolda in potomec zadnjega bavarskega kralja Ludvika III., njegova izbranka pa je bila rojena v Singapurju, njeni starši so po rodu iz Kanade in Nizozemske. Zaročila sta se lansko poletje, kdaj natančno, ni znano, javno sta veselo novico oznanila avgusta, ko so znanci na Sophiejinem prstancu leve roke opazili prstan z velikim diamantom. Nekaj dni pozneje je oče 40-letnega princa v intervjuju za nemško revijo razkril, da je izredno zadovoljen s sinovo izbiro, saj da je Sophie ne le izredno lepa in mila, temveč tudi inteligentna in izobražena. »Bodoča snaha ima vse, česar bi si človek lahko želel, upam, da si bosta kmalu ustvarila še družino, in svet bo popoln,« je dejal princ Luitpold.

Kup obletnic Maj je najbolj priljubljen mesec za poroke in tudi med kraljevimi se obletnice kar vrstijo. Minuli petek sta denimo na pet let zakona nazdravila princ Harry in Meghan Markle ter nizozemski princ Constantijn in princesa Laurentien, na včerajšnji dan leta 2004 sta se vzela španski kralj Felipe in kraljica Letizia, jutri pa bosta 15 let poroke proslavila danski princ Joachim in princesa Marie. Tudi Joachimov brat princ Frederik se je poročil maja, natančneje 14., in sicer leta 2004.

Sophie-Alexandra je na univerzi v Londonu diplomirala iz politologije in vzhodnoevropskih študij, nato je na univerzi v Oxfordu magistrirala, zdaj pa na taisti univerzi pripravlja doktorsko disertacijo iz kriminologije s poudarkom na obravnavi žrtev spolnega nasilja na konfliktnih območjih, predvsem na Bližnjem vzhodu in na območju Kavkaza. V preteklosti je 32-letnica sedem let delala v New Yorku na sedežu Združenih narodov, veliko energije je vložila tudi v raziskovanje terorizma, radikalizacije in trgovine z ljudmi v osrednji in vzhodni Evropi. Kje in kdaj je Sophie spoznala svojega princa, ni znano.

Zaroko sta oznanila avgusta lani.

Princ Ludwik se je namreč šolal v Nemčiji, diplomiral je iz prava, najbolj pa ga zanimajo človekove pravice. Leta 2015 je ustanovil podjetje, s katerim pomaga mladim v Keniji na poti do boljše izobrazbe ter zaslužka, v tej afriški državi odtlej preživi večino leta, na rodno Bavarsko se običajno vrne le za dva meseca.

Sophie-Alexandra je žarela od sreče.

Nevesta je izbrala čudovito obleko s čipko in več metrov dolgo vlečko.