Poroka leta bo združila najpremožnejši družini

Nekoliko ekscentrična vojvodinja Alba je umrla leta 2014, stara je bila 88 let. FOTO: Javier Diaz/Reuters

Vojvodinja Alba se je v Guinnessovo knjigo rekordov zapisala kot ženska z največ plemiškimi nazivi na svetu.

Na poroki Carlosovega brata je bila med 780 svati tudi nekdanja španska kraljica Sofia. FOTO: Pool/getty Images

Vsa njena imena Po svetu so jo vsi poznali zgolj kot vojvodinjo Alba, njeno krstno ime so tudi v medijih redko omenjali. Najbrž je bilo tako iz praktičnih razlogov, saj se je vojvodinjino polno ime glasilo María del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonia Josefa Fausta Rita Castor Dorotea Santa Esperanza Fitz-James Stuart, Silva, Falcó y Gurtubay.

Maj je mesec porok in tudi med plemiči je to eden najbolj priljubljenih mesecev, ko si zaljubljenci obljubijo večno zvestobo. Letos bosta to prva storila 29-letni španski grofin 31-letna hči enega najbogatejših ŠpancevTo bo združitev dveh najpremožnejših družin na Iberskem polotoku, Carlos je namreč vnuk pokojne vojvodinje, ki je za časa življenja veljala za najbogatejšo Španko, njeno premoženje je bilo ocenjeno na okrog štiri milijarde evrov, poleg tega je nosila največ plemiških nazivov na svetu, več kot 40, ter se s tem zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Temu primerna bo seveda tudi poroka, ki bo potekala v Carlosovem madridskem dvorcu iz 18. stoletja, in sicer 22. maja. Na dogodku pričakujejo pomembne predstavnike evropske aristokracije, a par bo najverjetneje moral nekoliko oklestiti seznam, saj v Španiji do takrat najverjetneje še ne bo dovoljeno neomejeno zbiranje in druženje. Ko se je leta 2018 poročil Carlosov brat, se je slavja udeležilo kar 750 svatov, med katerimi je bila nekdanja španska kraljica. Ta bo najverjetneje prisotna tudi letos, kateri drugi plemiči se bodo še uvrstili med svate, pa za zdaj ni znano. Prav tako ni znano, katerega modnega oblikovalca je doletela čast, da nevesti izdela poročno obleko.Belen in Carlos sta se zaročila septembra lani, kljub premoženju, ki ga premoreta njuni družini, pa nihče od njiju ni privrženec brezglavega zapravljanja in razkazovanja bogastva. Tudi na poslovnem področju, kjer sta oba zelo uspešna, nista ničesar dobila podarjenega. Belen je kot vsi drugi končala fakulteto in nato v očetovem podjetju opravila pripravništvo ter se počasi prebijala višje in višje. Zdaj je desna roka, poslovneža, ki je bogastvo ustvaril z naložbami v kmetijstvo in nepremičnine. Carlos Fitz-James Stuart y Solis je sin, 19. vojvode Alba, ki je naziv podedoval po mami. Ta je v 89. letu umrla novembra 2014, ob žalostnem dogodku pa je njenemu sinu po telefonu sožalje izrekel sam španski kralj, ki se pogreba ni udeležil, je pa poslal dva venca.