Poroka leta bo le streljaj od naše meje

Po skoraj dveh letih zaroke sta eden najbogatejših Zemljanov Jeff Bezos in njegova izvoljenka Lauren Sánchez končno določila datum poroke ter razposlala vabila. Veliki dogodek, ki so ga tuje mediji že razglasili za poroko leta, bo v Italiji, in to zelo blizu nas. Zaljubljenca naj bi si večno zvestobo namreč obljubila na Bezosovi jahti ob obali Benetk. Natančen dan še ni znan, viru para pa so dejali, da naj bi bila poroka junija.

Glede na to, da se bosta Bezos in Sánchezova vzela na njegovi 500 milijonov dolarjev (460 milijonov evrov) vredni jahti, bo tudi vse ostalo najverjetneje prava paša za oči, za poroko naj bi milijarder odštel kar 600 milijonov dolarjev (550 milijonov evrov).

Najprej v vesolje

Še prej pa se bo morala nevesta varno vrniti iz vesolja. Skupaj z glasbeno zvezdnico Katy Perry, novinarko in najboljšo prijateljico Oprah Winfrey, inženirko Aisho Bower, aktivistko Amando Nguyen in podjetnico Kerianne Flynn se bo namreč na krovu rakete njenega bodočega moža odpravila na rob vesolja.

To bo prvi komercialni polet v vesolje z izključno žensko ekipo, Sánchezova pa je dejala, da se podviga izjemno veseli, a da je tudi malce nervozna. »To potovanje je več kot polet v vesolje, upam, da bomo navdahnili naslednje generacije raziskovalcev in sanjačev ter jih spodbudili, da postanejo ali ostanejo pogumni, drzni, radovedni. Vse je mogoče, če si le upamo,« je o poletu dejala Lauren Sánchez.