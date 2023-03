Poroka leta bi bila skorajda polomija

Oo razkošne svatbe je minilo že leto dni, a kot kaže, stare zamere zaradi kaotičnih razmer v tednih pred veselim dnem še niso pozabljene. Starši slovite neveste Nicole Peltz so namreč zaostrili bitko s podjetjem, ki načrtuje poroke, da bi dosegli svoje, pa so najeli Martyja Singerja, neusmiljenega odvetnika, čigar ura dragocenega časa stane kar 900 evrov, boril pa se je tudi za pravico Billa Cosbyja, Charlieja Sheena in britanskega princa Andrewa.

Kaotične priprave

Kot pravita tašča in tast Brooklyna Beckhama, je malomarnost Nicole Barghin in Arianne Grijalba, sicer uglednih načrtovalk poroke, presegla vse meje in bi lahko, če ju ne bi odslovili in organizacijo velikega dogodka zaupali drugemu podjetju, resno omadeževala ugled mladoporočencev. Bogatuna Claudia in Nelson Peltz sta, kot veleva tradicija, pokrila vse stroške poroke in zavračala velikodušno pomoč ženinovih staršev, Davida in Victorie Beckham, toda le nekaj tednov pred razkošnim dogodkom se je izkazalo, da Plan Design Events dela ne opravlja po dogovoru: seznam gostov je bil nepopoln, nastanitev in prevoz tistih, ki so prihajali od daleč, še nista bila dogovorjena, ne cvetje ne torta nista bila naročena, glasbeniki pa še niso potrdili udeležbe, tako tudi še ni bila popolna ekipa snemalcev, fotografov, v zahtevku po vračilu pologa v višini 140 tisočakov, med drugim navajata zakonca Peltz, ki sta podjetje, ko je vsem začela že teči voda v grlo, odslovila in v zadnjem hipu najela drugega organizatorja.

Zagovarjal je že številna zveneča imena. FOTO: Getty Images

Zakonca Peltz sta pokrila vse stroške poroke.

Potem naj bi vse steklo kot po maslu, več kot 500 svatom pa se še sanjalo ni o kakršnih koli zapletih. A poroka leta bi bila lahko prava polomija, če ne bi zamenjali načrtovalca, vztrajata tožnika, pri Plan Design Events pa trdijo drugače in tudi sami tožijo zaradi domnevnega kršenja pogodbenih določil. Po njihovi interpretaciji sami niso bili krivi za številne nedorečenosti, kot povedo, so vsi člani njihove ekipe delali po 17 ur na dan, da bi ustregli muhasti nevesti in njenim staršem, ki so želje ves čas spreminjali, povrhu pa niso bili nikoli dosegljivi za usklajevanje. Premožni družini zato ne želijo vrniti pologa, povrhu pa zahtevajo še 50 tisočakov odškodnine in povračilo stroškov, saj so številnim dobaviteljem hrane, cvetja in opreme že plačali naročila, ki so nato padla v vodo. Skupaj bi tako lahko družino Peltz oškodovali še za več sto tisočakov, razvpitemu odvetniku Singerju se tako nedvomno obeta še ena dolga in zahtevna bitka.