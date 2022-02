Poroka je trajala en teden

En teden so trajale poročne slovesnosti v palači brunejskega sultana, kjer je njegova 36-letna hči obljubila večno zvestobo postavnemu mladeniču, o katerem javnost ne ve prav dosti, saj se ne želi izpostavljati, lokalni mediji o njem pišejo le kot o »postavnem tujcu«.

Kaj počne princesin mož (levo) in kje sta se spoznala, ni znano, lokalni mediji o njem pišejo kot o »postavnem tujcu«.

Princesa Fadzillah je deveta od 12 otrok sultana Hassanala Bolkiaha, enega najbogatejših ljudi na svetu, rodila pa se mu je v zakonu z drugo ženo, nekdanjo stevardeso Mariam Abdul Aziz. Poroko je nevesta organizirala v rekordnem času, da je zaročena, so iz palače namreč sporočili šele 31. decembra lani, a z neomejenimi sredstvi to niti ni tako težko.

Na eni od mnogih slovesnosti sta ženin in nevesta nosila ujemajoči se beli opravi, posuti z diamanti, na princesini glavi pa seveda ni smela manjkati tiara, ki je na mestu držala dolgo vlečko, obrobljeno z dragoceno čipko. Poroka se je začela prejšnji ponedeljek s tradicionalno slovesnostjo, na kateri je sultan tudi uradno dal paru blagoslov in dovoljenje za sklenitev zakonske zveze, par si je nato izmenjal zaobljube in prstana, čemur je sledilo 17 topovskih salv.

Naslednji dan je bila na vrsti prva od mnogih zabav, v četrtek pa cerkveni obred. Slovesnosti so vrhunec doživele v nedeljo v z zlatom okovani sobani sultanove palače.

Da sta zaročena, je par naznanil 31. decembra.

Ves čas so nevesto spremljali mama in oče ter mlajši brat princ Mateen, ki velja za enega najbolj zaželenih kraljevih samcev, in starejša sestra. Predlani je princesa izgubila starejšega brata princa Azima, ki je po dolgi bitki z boleznijo umrl star komaj 38 let. Iz palače nikoli niso sporočili, kaj je ta bolezen bila, le da je princu zaradi nje odpovedalo več organov.