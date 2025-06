Poroka desetletja: Bezos in Sanchez poročena kljub nevihti in ostrim protestom (FOTO)

V petek sta Jeff Bezos (60) in Lauren Sanchez (54) dahnila usodni »da« na otoku San Giorgio Maggiore, nasproti slovite beneške tržnice, pred približno 200 gosti. Med povabljenci so bili znani obrazi, kot so Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Ivanka Trump in jordanska kraljica Rania. Dogodek je z glasbo obogatil Matteo Bocelli, sin legendarnega tenorista Andree Bocellija.

Sanchez je za ta pomembni dan oblekla dih jemajočo poročno obleko visoke mode Dolce & Gabbana, za katero so mojstri potrebovali kar 900 ur dela. Kot je povedala za Vogue, se je v njej počutila kot princesa.

FOTO: Guglielmo Mangiapane Reuters

Nevihte in beg zvezdnikov

Poroka, ki jo nekateri imenujejo kar »poroka stoletja«, se je sicer začela z nevšečnostmi. Že v četrtek zvečer je uvodni dogodek v samostanskih vrtovih cerkve Madonna dell’Orto prekinila huda nevihta. Goste, med njimi Kim Kardashian in Kylie Jenner, je silovit naliv prisilil v beg, medtem ko so strežniki z dežniki skušali zaščititi VIP-osebnosti. Nevihta je prireditev prisilila v zaključek 45 minut pred načrtovano polnočjo.

Ustanovitelj Amazona in eden najbogatejših ljudi na svetu se je poročil z nekdanjo novinarko Lauren Sanchez. Slovesnosti so trajale tri dni.

o sobote so številni gosti že zapustili Italijo – Kim in Khloé Kardashian sta bili med prvimi, ki so ju opazili na beneškem letališču v zgodnjih jutranjih urah.

FOTO: Marco Bertorello Afp

Oprah Winfrey in novinarka Gayle King. FOTO: Stefano Rellandini Afp

FOTO: Guglielmo Mangiapane Reuters

Zabava v ladjedelnici in nastopi megazvezd

Za tiste, ki so ostali, je bil sobotni večer rezerviran za veliko zabavo v nekdanji srednjeveški ladjedelnici, kjer naj bi nastopila Lady Gaga in Elton John. Bezos je moške goste razveselil z modrimi žametnimi copati znamke ViBi Venezia, Sanchez pa je damam poklonila črne sandale iz Amazona — poklon imperiju, ki je ženina izstrelil med milijarderje.

Modni oblikovalec Tommy Hilfiger in Oprah Winfrey. FOTO: Yara Nardi Reuters

Kylie in Kris Jenner. FOTO: Yara Nardi Reuters

Jordanska kraljica Rania Al Abdullah. FOTO: Manuel Silvestri Reuters

Protesti proti kapitalizmu in turizmu

Dogodek ni ostal brez kritik. V času poroke so se pred prizorišči zbrali protestniki, ki so izražali nasprotovanje množičnemu turizmu, podnebnim spremembam in kapitalistični razsipnosti. V središču Benetk so se pojavili transparenti, policija pa je spremljala varnostno ogrožene točke.

Protesti dan po poroki. FOTO: Andrea Pattaro Afp

Za oba je to sicer že druga poroka. Bezos in Sanchez imata skupaj sedem otrok iz preteklih razmerij. Zaročila sta se maja 2023 na Bezosovi 417 metrov dolgi jadrnici Koru, imenovani po maorskem simbolu za »novo življenje«. Zaročno zabavo sta novembra priredila v Beverly Hillsu, kjer so se jima pridružile zvezde, kot so Salma Hayek, Barbra Streisand in Kris Jenner.

V Benetkah se je torej sklenila ena najbolj razkošnih ljubezenskih zgodb našega časa.

Kim in Khloe Kardashian. FOTO: Andrea Pattaro Afp