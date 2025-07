Poročni načrti Venus Williams

45-letna teniška legenda Venus Williams je nekaj mesecev po tem, ko so jo med treningom opazili s sijočim diamantom na roki, v intervjuju po nastopu na turnirju DC Open potrdila, da se je zaročila s svojim izbrancem Andreom Pretijem, piše britanski Hello.

Venus Williams, Andrea Preti FOTO: Profimedia

Na vprašanje novinarja: »Zdaj ste zaročeni. Kako vam Andrea pomaga pri tej vrnitvi? Videti ste srečni, z nasmehom na obrazu. Koliko je vplival na vaše življenje?« je Venus odgovorila:

»Moj zaročenec je tukaj in res me je spodbujal, da nadaljujem s tenisom,« je dejala z nasmehom.

»Velikokrat sem si želela samo počivati in se malo umiriti. Veste, kako težko je igrati tenis?« je nadaljevala.

»Ljudje ne vedo, koliko dela je v tem. Je kot običajna služba od devetih do petih, samo da cel čas tečeš, dviguješ uteži in se naprezaš ... in potem vse ponoviš naslednji dan.

On me je spodbujal, da vztrajam, in čudovito je, da je tukaj. Še nikoli me ni videl igrati.«

FOTO: Scott Taetsch/Gettyimages Via Afp

Par je bil prvič opažen skupaj julija 2024, ko sta uživala v romantični vožnji z ladjo ob Amalfijski obali, kar je sprožilo govorice o razmerju.

Venus je nato oboževalce razveselila s serijo fotografij s počitnic na Bahamih, kjer je Andrea opisala kot najboljšo družbo.

Kdo je Andrea Preti?

36-letni Andrea je na Danskem rojeni italijanski igralec in producent, ki je kariero začel kot maneken. Čeprav ni jasno, kako sta se zaročenca spoznala, se zdi, da uživata v srečni zvezi.

Venus je, preden je v njeno življenje stopil Andrea, leta 2022 za britanski Glamour spregovorila o tem, kako je kot samska ženska zelo neodvisna:.

»Dolgo sem bila samska in zlahka se ujameš v tak način življenja. Včasih je, vsaj pri meni težko izstopiti,« je priznala. »To te prisili, da razmisliš o sebi, kaj si želiš in kako se želiš obnašati.«

Dodala je, da se je pripravljena odpreti ljubezni: »Ko se življenje spremeni, moraš vedeti, kdaj se tudi sam spremeniš. Ne smeš se oklepati ne zveze ne samskosti.«

Samska, a ne obupana

Venus je že leta 2021 dejala, da je popolnoma zadovoljna s svojim življenjem in da ne išče partnerja na silo.

»Veliko mojih prijateljev mi ne verjame, ko rečem, da mi je moje življenje všeč in da ga ne bi zamenjala za nič na svetu.«

»Nisem obupana, ampak mi ne verjamejo,« je dejala za Cosmopolitan.

»Pravijo mi, da bom zamudila priložnosti, jaz pa jim odvrnem: 'Prosim vas, sprostite se. Vi se morda tako počutite, jaz pa ne. Prisežem, da ne.'«