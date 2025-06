Poročila sta se vnukinja zadnjega iranskega šaha in ameriški podjetnik (VIDEO)

V intimni, a zgodovinsko obarvani slovesnosti v bližini Slavoloka zmage (Arc de Triomphe) v Parizu se je princesa Iman Pahlavi, vnukinja zadnjega iranskega šaha Mohameda Reze Pahlavija in cesarice Farah Pahlavi, poročila z Bradleyjem Shermanom, ameriškim tehnološkim podjetnikom in investitorjem tveganega kapitala. Vikend praznovanje ni zaznamovalo le zveze dveh posameznikov, temveč tudi ganljivo prepletanje kultur, generacij in globalnih vplivov, piše Vouge Arabia.

Obkrožena z bližnjimi družinskimi člani in prijatelji, med njimi tudi njena babica, cesarica Farah Pahlavi, je bila poroka zaseben mejnik in hkrati javna počastitev trajne dediščine. Dogodek je bil prežet s tradicijo, a obenem nedvoumno sodoben, kar je odražalo nevestine globoke kulturne korenine in sodoben pogled na svet.

Poroka je bila več kot kraljevska slovesnost, bila je živahen izraz identitete, ki je združeval iransko kulturo z globalnimi pogledi ter razkošje z namenom. Odražala je novo generacijo kraljevih družin, ki z zavedanjem o svojih koreninah samozavestno vstopa v prihodnost, še piše omenjeni portal.