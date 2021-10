Poročila sta se še tretjič

Kraljeve poroke so običajno pravi spektakli, kljub temu pa si redkokatera nevesta privošči to, kar si je v soboto Nina Flohr. Ko je v metropolitanski katedrali v Atenah dahnila usodni da izbrancu, grškemu princu Philipposu, je bilo to namreč že tretjič.

Prvič sta da dahnila v nevestini domovini. FOTOGRAFIJE: Instagram

Par se je prvič poročil decembra lani v nevestini domovini Švici, obredu pa sta prisostvovala le oba očeta, ki sta bila hkrati priči, saj so takrat še veljali strogi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Obred je bil civilen, nevesta pa je temu primerno izbrala topel kostim namesto tradicionalne poročne obleke, v lase pa si je pripela veliko belo pentljo, da je bila oprava nekoliko bolj svečana.

Nato sta spomladi priredila zabavo na njunem domu v britanskem Cambridgeshiru, ki je prvič ni bilo, sta se pa znova tudi zaobljubila, tokrat pred predstavnikom Anglikanske cerkve. Na zabavo sta povabila vse tiste prijatelje in družinske člane, ki so zamudili obred v Švici. Bilo je zelo veselo, takrat sta prvič razrezala poročno torto, s katero ju je presenetila ena od nevestinih najboljših prijateljic. Torte se je najbolj razveselila Nina, hči premožnega švicarskega poslovneža Thomasa Flohra.

Ustanovitelj in predsednik zasebne čarterske družbe je bil še v začetku leta 2019 na seznamu milijarderjev, a pandemija ni prizanesla niti njegovi letalski družbi in od lani je Thomas Flohr le še milijonar.

Na sobotni poroki se je poleg bogatašev trlo tudi plemičev, ženin je namreč tesno povezan ne le z britansko kraljevo družino, njegova krstna botra sta pokojna princ Filip in princesa Diana, temveč tudi špansko, kralj Felipe je njegov bratranec, in dansko. Na poroko so pripotovali še princesa Beatrice in Edoardo Mapelli Mozzi, njena sestra princesa Eugenie in Jack Brooksbank, nekdanja španska kraljica Sofia, danska kraljica Margrethe II., nizozemski kralj Willem-Alexander in kraljica Maxima, švedska prestolonaslednica Victoria in norveški prestolonaslednik Haakon.

Princ Philippos ima bližnje sorodnike v britanski, španski in danski kraljevi družini.

Žal ženinovega bratranca kralja Felipeja in kraljice Letizie na poroko ni bilo, saj sta oba zadnje tedne zelo zaposlena z uradnimi dogodki in obiski, ki potekajo tudi ob koncih tedna.