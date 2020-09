Poročila se je v babičini obleki (FOTO)

Obred je bil zaseben, svatov le peščica, med njimi seveda kraljica in njen mož.

Tiare ne bodo razstavili

Obleko, ki jo je Beatrice posodila kraljica, so predelali posebej za nevesto.

Poroka je bila brez velikega pompa, javnosti vnaprej niso obveščali. FOTOGRAFIJE: Instagram

Poročno obleko, ki jo je na svoj veliki dan nosila britanska princesa, bodo na ogled postavili v gradu Windsor. Obleko, delo sira, ji je posodila babica, kraljica, ki jo je prvič nosila v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, Beatrice pa malce predelano julija, ko se je tako rekoč na skrivaj in brez velikega pompa poročila s srčnim izbrancem princem. Na ogled bo od 24. septembra do 22. novembra.Narejena je iz tafta, po životcu, pasu in bokih ročno okrašena s kristalčki in diamanti, krilo je obrobljeno s trakom iz satena v barvi slonovine. Posebej za Beatrice sta jo predelala kraljičina osebna svetovalka za oblačenjein modni oblikovalec. A tako kot so jo predelali, jo lahko povrnejo v izvirnik, poudarjajo, vendarle gre za zgodovinsko oblačilo.Krilo je zdaj bolj mehko padajoče, kar mu daje moderen videz, dodali so kratke rokave in jih okrasili z diamanti, kar jih približa izvirnemu oblačilu. Kraljica je obleko prvič nosila v Rimu leta 1961, na državniški večerji, ki jo je organizirala tamkajšnja britanska ambasada. Imela jo je tudi za svetovno premiero filma Lawrence Arabski decembra 1962, pa potem še leta 1966.Na ogled v gradu Windsor bodo še čevlji, ki jih je nosila kraljičina vnukinja, pod te se je podpisala modna hiša Valentino, a jih ni izbrala za poroko, nosila jih je že nekajkrat, tudi leta 2011, ko se je njen bratranec princporočil s. Še enkrat so naredili čudovit šopek, ki ga je v rokah stiskala presrečna nevesta, tudi tega bodo razstavili, seveda tokrat iz umetnega cvetja. Zanj je poskrbela, ki je vanj povezala dišeči jasmin, vrtnice in kresnice pa mirto, ki je v skladu s tradicijo v vseh poročnih šopkih kraljevskih nevest.Kot je v navadi, je kraljica tudi vnukinji posodila eno izmed svojih tiar, in sicer tiaro kraljice, ki jo na svoj poročni dan leta 1947 nosila tudi sama kraljica, takrat še princesa. Te na gradu ne bodo razstavili.Beatrice in Edoardo naj bi se poročila maja, sprejem naj bi bil v parku Buckinghamske palače, a je poroko prestavila pandemija koronavirusa. Ženin in nevesta sta se vzela v zasebnem obredu, o katerem javnosti niso obvestili, v Windsorju 17. julija, pred le peščico svatov, med katerimi sta bila nevestina babica in dedek vojvoda Edinburški.Do oltarja jo je pospremil oče princ, ki ga ni na uradnih fotografijah, objavila jih je Buckinghamska palača. Z oči javnosti se je Andrew umaknil novembra lani, po intervjuju, v katerem ni pokazal nobenega obžalovanja zaradi prijateljevanja z obsojenim spolnim prestopnikom. Ena od njegovih žrtevtrdi, da je princ z njo seksal vsaj trikrat, ta pa obtožbe zanika.