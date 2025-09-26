Poročila se je bivša žena Michaela Douglasa: kako je njen izbranec povezan s princeso Diano

Bivša žena slavnega igralca Michaela Douglasa, Diandra Douglas, je z novo poroko postala grofica Dartmoutha, njen novi mož je namreč William Legge, grof Dartmoutha, sin mačehe princese Diane.

Kot poroča Daily Mail, sta zakonca usodni da izrekla na matičnem uradu v Gibraltarju.

Povezava s princeso Diano

William Legge je sin Raine Spencer, ki se je poročila z Johnom Spencerjem, 8. grofom Spencer in očetom princese.

Nekdanja zakonca in odmevna ločitev

Prej je bil poročen z nekdanjo manekenko Fiono Campbell, iz zveze s producentko Claire Kavanagh ima sina.

Diandra je bila 22 let poročena Michaelom Douglasom. Spoznala sta se, ko je bila stara 19 let in je študirala na Univerzi Georgetown.

Douglas jo je po dveh tednih zveze zasnubil, poročila sta se šest tednov kasneje, leta 1978 sta dobila sina Camerona.

FOTO: Profimedia

Njuna ločitev leta 1995 je bila ena najdražjih v zgodovini Hollywooda. Diandra naj bi prejela več kot 45 milijonov dolarjev (42 milijonov evrov), posestvo v Santa Barbari in del hiše na Majorki, ki ga je kasneje odkupil Douglas.

Slavni igralec je že skoraj 25 let poročen z valižansko igralko Catherine Zeta-Jones, s katero imata dva otroka; 25-letnega Dylana in 22 let staro Carys.