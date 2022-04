Poročila se bosta v judovskem obredu: morda prideta celo princ Harry in Meghan

Predporočna pogodba

Sobota bo sicer dan ljubezni, a sta zaljubljenca že poskrbela tudi za manj romantično plat svoje združitve. Da Brooklyn zaščiti 450-milijonsko premoženje Beckhamovih in Nicola očetovo bogastvo, ocenjeno na skoraj milijardo in pol, sta menda podpisala strogo in neprebojno predporočno pogodbo.