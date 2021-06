Poročena že 60 let

Par ima tri otroke, v četrto je Katherine zaradi bolezni splavila, peta nosečnost se je končala tragično.

Vojvoda Kentski se pogosto udeležuje dogodkov v imenu Elizabete II. FOTO: Alma Leaper/Reuters

V začetku meseca sta diamantno poroko praznovala bratranec britanske kraljice, princ, vojvoda Kentski, in. Par se je spoznal konec petdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bil princ, takrat pripadnik kraljeve vojske, stacioniran na severu Yorkshira. Ko jo je zaprosil za roko, je Edward svoji izbranki na prstanec leve roke nataknil razkošen prstan z ovalnim safirjem v sredini, na vsaki strani pa sta bila na zlat obroček pritrjena diamanta. Katherine je bila stara 27 let in to je bila kar visoka starost za ženske, ki so se poročile v britansko kraljevo družino.Za oba je bil to prvi in kot kaže zadnji zakon. Poročila sta se v katedrali v Yorku, ne v Londonu, kot je sicer navada, njuna poroka pa je bila prva kraljeva v tej katedrali v kar 633 letih. Pred tem sta si v njej večno zvestobo obljubila kralj ​in, ki ni bila le kraljeva žena, temveč tudi njegova zaupnica in politična svetovalka.Katherine je nosila belo obleko z visokim ovratnikom in dolgimi rokavi, za katero so porabili kar 250 metrov svile. Med povabljenci so bili poleg nekaterih znanih igralcev člani vseh pomembnih evropskih kraljevih družin, grške, danske, norveške, jugoslovanske, romunske in španske. Že eno leto po poroki sta dobila prvega otroka, leta 1962 se mu je pridružila še ladyin leta 1970 lordKatherine je znova zanosila pet let pozneje, a je med nosečnostjo zbolela za ošpicami in otroka izgubila. Leta 1977 je par pričakoval četrtega otroka, poimenovala sta ga, a se je rodil mrtev. Katherine je izguba pahnila v globoko depresijo, iz katere se je komaj izmotala, ko ji je to uspelo, pa se je odločila, da želi pomagati ženskam, ki so doživele enako izgubo.