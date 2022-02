Poročena sta že 40 let

Jutri smaragdno poroko praznujeta avstrijski nadvojvoda Carl Christian in princesa Marie-Astrid Luksemburška, ki je po poroki postala nadvojvodinja. Zakonca, ki sta sicer bratranec in sestrična v drugem kolenu, sta si večno zvestobo leta 1982 obljubila v Luksemburgu, najprej na civilnem, nato še cerkvenem obredu.

Par ima pet otrok in 12 vnukov.

Nevesta je blestela v dolgi poročni obleki prestižne modne hiše Balmain, vlečko pa ji je na skrbno urejeni pričeski držala diamantna tiara, ena od več kot 20, ki jih ima v lasti luksemburška kraljeva družina. Čudovita tiara je sicer precej sporna, saj so diamante zanjo uvozili iz nekdanje belgijske kolonije Kongo, kjer so delavci, ki so iskali drage kamne, živeli in delali v grozljivih razmerah, Belgijci pa so s prebivalci ravnali vse prej kot človeško. Kljub temu tiara ostaja v kraljevi zbirki in dame si jo ob posebnih priložnostih še vedno rade nadenejo.

Že leto po poroki se je par razveselil prvega otroka, hčerke Marie-Christine, ki je že 14 let poročena z grofom, dve leti pozneje sta dobila sina, ki sta mu nadela ime Imre Emanuel. Tudi Imre je že našel srečo v ljubezni in bo s Kathleen Elizabeth Walker letos praznoval deseto obletnico poroke. Nadvojvoda in nadvojvodinja sta nato dobila še tri otroke, dva sinova in hčer, slednja je s 27 leti tudi najmlajša.

Predlani je večno zvestobo obljubila princu Henriju Bourbonu-Parmi, lani pa se jima je rodila še druga hči. Carl Christian in Marie-Astrid, ki se v javnosti pojavljata le redko, imata skupno 12 vnukov, edini od njunih otrok, ki še uživa samsko življenje brez naraščaja, je 31-letni Alexander Hector.