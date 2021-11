Poročena bi bila 74 let

Na današnji dan leta 1947 sta si večno zvestobo obljubila britanska kraljica Elizabeta II., ki je bila takrat še princesa, in postavni mornariški častnik Filip, ki je pozneje postal princ.

Elizabeta in Filip med snemanjem zaročnega portreta FOTO: Wikipedia

Čeprav se je med njunim zakonom šušljalo, da se Filip ni ves čas držal obljube o zvestobi, pa nikoli ni bilo dvoma, da sta med njima globoko spoštovanje in seveda ljubezen. Tradicionalno zadržana kraljica, ki običajno ne razglablja o zasebnih zadevah, je to pravilo prekršila le, ko je govorila o Filipu.

Nihče ne bo pozabil njenega govora ob zlati obletnici poroke leta 1997, ko je vojvodo Edinburškega opisala kot svoj »pristan in vir moči«. Bil je eden redkih, ki jo je lahko pomiril pred velikimi dogodki, ko jo je dajala trema, ter nasmejal do solz, tudi v javnosti, kjer se je sicer vedno trudila biti uglajena, resna in mirna. Princ Filip je aprila letos umrl star 99 let in Elizabeta bo njegovo odsotnost danes zagotovo občutila še veliko močneje kot sicer. Par je obletnice poroke običajno praznoval v krogu družine, okrogle pa tudi z javnimi slovesnostmi in banketi, na katere so bili poleg družinskih članov povabljeni tudi drugi pomembneži in visoki gostje.

Aprila je ostala brez moža. FOTO: Reuters

Poroki so sprva nasprotovali

Lani, ko se je Velika Britanija, enako kot večina držav po svetu, zaprla zaradi pandemije novega koronavirusa, sta bila na ta dan prvič sama. Zabavala sta se ob prebiranju voščilnic, še posebno ju je nasmejala tista, ki so ju zanju izdelali pravnukiin. Njeni otroci, vnuki in pravnuki bodo zagotovo tudi letos poskrbeli, da kraljica na dan, ko bi s princem Filipom praznovala 74 let zakona, ne bo sama in osamljena.

Elizabeta je bila stara komaj 13 let, ko se je zagledala v visokoraslega mladeniča, po rodu iz Grčije, ki je bil sicer njen sorodnik. Dolga leta sta si izmenjevala pisma, dokler ni Filip leta 1946 Elizabetinega očeta kralja Jurija VI. prosil za njeno roko. Kralj ni imel zadržkov, Filipa je prosil le, naj počakata, da bo Elizabeta dopolnila 21 let, preden bosta zaroko tudi javno objavila. A vsi nad zvezo niso bili tako zelo navdušeni.

Obletnice poroke sta običajno praznovala v krogu družine, okrogle pa tudi z javnimi slovesnostmi in banketi.

Nekatere člane kraljeve družine pa tudi povsem običajne Britance je namreč motilo, da se bo njihova bodoča vladarica poročila s tujcem, ob čemer so pozabili, da je tudi Filip potomec britanske kraljice Viktorije, enako kot Elizabeta. Neodobravanje je sicer kmalu poniknilo, za kar je bila zaslužna Elizabeta, ki je ob svojem izbrancu enostavno žarela, ker so jo imeli Britanci radi, pa so ji seveda želeli srečo.

Ko sta se le štiri mesece po oznanitvi zaroke poročila v Westminstrski opatiji, je veličastno poroko v živo prek radijskih sprejemnikov spremljalo več kot 200 milijonov ljudi po vsem svetu.