Pornografski legendi zaradi posilstev grozi do 330 let zapora

Pornoindustrija ga je izobčila.

osebni arhiv Med Ronovimi žrtvami je tudi njegova stanovska kolegica Lianne Young. FOTO: osebni arhiv

5,6 milijona evrov znaša njegova varščina.

Desetletja se je šepetalo in govorilo, pred tremi leti pa je resnica začela prihajati na dan. Tedaj je pornozvezdnicana youtubu objavila desetminuten kolaž obtožb proti stanovskemu koleguPo objavi so ustanovili posebno policijsko preiskovalno skupino, ta je igralcu junija letos stopila na prste. Možje postave so ga zaradi posilstev treh žensk in spolnega napada na četrto aretirali, nato pa se je sprožil plaz novih obtožb. Če so njegove žrtve prej molčale, se jim je zdaj razvezal jezik. Druga za drugo so zbrale pogum, povedale svojo zgodbo, ki se jih je nabralo 23. Nad zvezdnikom filmov za odrasle, ki se je z več kot 2000 nastopi v porničih znašel celo med Guinnessovimi rekorderji, visi že 11 obtožb posilstva, osem za spolni napad in 16 za druge spolne zločine. Jeremy vse zanika in menda komaj čaka, da svojo nedolžnost na sodišču tudi dokaže, a če tožilstvu uspe, mu grozi zaporna kazen, ki jo bo služil tudi še po smrti. Preti mu namreč kar 330 let za rešetkami.Bila so 70. leta prejšnjega stoletja, ko je Ron zablestel v industriji za odrasle. V pornografski karieri je nanizal več kot 2000 vlog, pri 285 filmih pa se je usedel tudi na režijski stolček. Zavidljiva bera, in to čeprav je na pornosceni krožila šala, češ da nekatere igralke porničev ne privolijo v sadomazohizem, občevanje z živalmi in – seks z Jeremyjem. Menda zaradi njegovega videza. A je za tem, sodeč po pripovedih, ki zdaj vrejo na plan, morda tičalo še kaj drugega.»Mnogi sklepajo, da se nas, ker smo v tem poklicu, lahko dotikajo, kot želijo, kakor želijo in ko želijo,« je dejala predsednica združenja pornoigralk, ki se ji je ena od Ronovih domnevnih žrtev zaupala takoj po napadu. Ta se je zgodil leta 2000 na zabavi ob noči čarovnic za veljake, igralce in igralke pornografske industrije, med njimi je bila tudiz umetniškim imenom. Ron jo je v nekem trenutku vpričo ljudi položil na mizo in jo posilil. Še tri leta prej naj bi med snemanjem dvakrat posilil pornozvezdnico, med enim izmed snemanj pa naj bi med pavzo zlorabil pornoigralko, ki je spala. Pornesaje povedala, da je Jeremy med poziranjem za fotografijo s prstom prodrl vanjo, neka plesalka je zatrdila, da jo je proti njeni volji začel grabiti za prsi. Igralko v filmih za odrasleje, četudi je vseskozi kričala in jokala, prisilil v oralni seks, ena od žrtev je prijavila tudi penetracijo s predmetom.Jeremyjevi spolni napadi naj bi se vrstili več kot dve desetletji, še januarja letos je napadel 21-letno dekle. Pretirano izbirčen pa ni bil niti pri tem, kako mlado naj bo žensko meso, saj je starostni razpon njegovih žrtev od 15 do 54 let. Tožilstvo mu očita, da je leta 2008 na domu v Woodland Hills posilil 17-letnico, med fotografsko seanso naj bi posilil še dve leti starejšo mladenko, 26-letnici naj bi se telesno vsilil na zabavi v nočnem klubu, za svoje lovišče pa si je večkrat izbral tudi bar (in parkirišče) v Hollywoodu, kjer je bil redna stranka.Ko je Ginger Banks pred tremi leti objavila svoj videokolaž obtožb, so Rona izobčili iz filmske industrije za odrasle, doletela ga je tudi prepoved udeležbe na podelitvi nagrad Adult Video News in Exxxotica Expo. A prava kazen šele prihaja. Pornoigralec je že vse od junijske aretacije v zaporu, zaslišanje je razpisano za 14. december.