Pornozvezdnici Jenni Jameson odpovedale noge

Nekdanja zvezdnica filmov za odrasle Jenna Jameson (47) ima hude zdravstvene težave. Na instagramu je razkrila, da ji težave povzroča guillain-barréjev sindrom. Zanj je značilna mišična oslabelost, ki običajno najprej prizadene spodnje, ude nato pa hitro napreduje navzgor po telesu. Zaradi oslabelih mišic začnejo bolnikom klecati noge, čutijo odrevenelost ali mravljinčenje.

Oboževalcem se je javila iz bolnišnice in povedala, da bo v njej ostala, dokler ne zaključi terapije. Njen partner je pred nekaj dnevi povedal, da je Jenna morala v bolnišnico, ker se ni počutila dobro in je več dni bruhala. »Ko je po pregledu prišla domov, je bila zelo šibka in ni mogla hoditi. V dveh dneh se je zelo poslabšalo, ni mogla hoditi in tudi s hoduljo je padala. Odločil sem se, da jo še enkrat peljem nazaj v bolnišnico, kjer so opravili magnetno resonanco.

»Jenna ni dobro. Njene noge so zelo šibke, zelo vitke. Nevrolog želi opraviti še nekaj testov, saj niso prepričani, kaj točno se dogaja z njo,« pa je v zadnjem odzivu dejal njen partner Lior Bitton.

Jenna je v svetu filmov za odrasle zaslovela leta 1993. Pred vstopom v pornoindustrijo je delala kot striptizeta. Osvojila je številne nagrade, leta 2000 pa je s tedanjim možem Jayom Grdinom, ki je hrvaškega porekla, ustanovila spletno stran in produkcijsko hišo ClubJenna. Pred desetimi leti se je upokojila, delala je le še kot model na spletu. Zaigrala je v več kot 50 filmih, njeno bogastvo pa ocenjujejo na več kot 30 milijonov dolarjev.