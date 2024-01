Porno zvezdnica umrla pri 43 letih, našli so jo skupaj s fantom

Zvezdnico filmov za odrasle, porno igralko Jesse Jane in njenega fanta Bretta Hasenmuellerja so našli mrtve v njunem domu v ameriškem mestu Moore. Viri blizu policije so povedali, da njuno smrt trenutno preiskujejo kot primer morebitnega prevelikega odmerka mamil, druge podrobnosti, na primer koliko časa so bila njuna trupla v hiši, preden so ju našli, in natančen vzrok smrti pa niso znani, navaja Daily Mail.

Leta 2019 se je umaknila iz porno industrije

43-letno Jesse in 29-letnega Bretta so oblasti našle, potem ko ju je kontaktiral njegov delodajalec, potem ko se več dni ni oglasil.

Igralka s pravim imenom Cindy Howell je bila nekoč ena največjih zvezd porno industrije. Igrala je v številnih filmih in serijah za odrasle, kot sta Pirati in Pirati II: Stagnettijevo maščevanje, katerega snemanje naj bi stalo osem milijonov dolarjev in velja za enega najdražjih filmov v tem žanru.

Poleg tega je delala kot voditeljica oddaj na Playboy TV.

Leta 2019 se je odločila umakniti iz porno industrije, le leto kasneje pa so jo aretirali zaradi obtožb, da je pod vplivom mamil in alkohola pretepla svojega fanta.