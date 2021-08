Popović o Severini: Ta skrbna mati ni izkoristila niti polovice terminov s sinom

Potem ko sta seinna začetku julija pojavila na sodišču v Splitu, kjer odločajo o skrbništvu nad njunim sinom, se je Popović odzval na izjavo Severininega odvetnika, ki je dejal, da se je otrok odločil, da želi živeti pri materi: »Stroka trdi, da otroci v skoraj 100 odstotkih povejo, da želijo živeti z materjo in očetom ter da si želijo, da sta spet skupaj. Če ni tako, je otrok najverjetneje žrtev manipulacij enega izmed staršev.«Popović je prav tako vložil novo prijavo zoper Severino, saj je po njegovem mnenju ta rekla sinu, kaj naj pove na sodišču, kar je protizakonito. Meni, da sodišče ne bi smelo upoštevati otrokovega mnenja, saj je ta razpet med materjo in očetom in sam ne more sprejeti odločitve. Trdi tudi, da Severina sina ni obiskovala niti toliko, kot bi lahko – da je v zadnjih 20 mesecih polovico časa, ki bi ga lahko preživela v sinovi družbi, tega prepustila tretjim osebam, med drugim dostavljavcem hrane.»Ko sem ji zadnjič ponudil, da je lahko s sinom, mi je odgovorila, da ona ni moja varuška, ki bo pazila mojega otroka, ko bom jaz na poti,« je za Kurir povedal Milan, ki meni, da je žrtev medijskega linča. Mediji po njegovem želijo Severino prikazati kot mučenico in največjo žrtev.