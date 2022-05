Popolni zlom ameriške zvezdnice: Posilil me je s steklenico in steno obarval s krvjo! (VIDEO)

Amber Heard je nadaljevala pričanje na sodišču v tožbi proti njenemu bivšemu možu Johnnyju Deppu. Med pričanjem se je Amber zlomila, ko je opisala, da jo je Depp spolno nadlegoval s steklenico pijače, igralčeva odvetniška ekipa pa je njeno pričanje označila za predstavo njenega življenja.

Domnevni napad se je zgodil marca 2015 v Avstraliji v njihovi najeti hiši, kjer je Depp živel med snemanjem filma 'Pirati s Karibov 5'. Gre za isti incident, v katerem je bil igralcu odrezan prst. Trdil je, da je Heard vrgel steklenico pijače, ki mu je odrezala prst. »V nekem trenutku je nad mano, kriči, da me *** sovraži, da sem mu uničila življenje,« je pričala Heardova in nekontrolirano hlipala.

»Sem na pultu in se držim za vrat, medtem ko je on nad menoj. Pogledam ga v oči in ga ne vidim več. Ni on, vse je bilo črno. Še nikoli v življenju me ni bilo tako strah. Gledal me je. Poskušal sem priti do njega, na nek način mu povedati, da sem jaz. Poskušal sem doseči Johnnyja. Zadnji del moje glave je udaril v prečko in nisem mogel dihati. Spomnim se, da sem mu poskušal vstati in mu povedati, da me je res prizadel. Nisem mogla dihati. Nisem ga mogel doseči. Nisem mogla vstati,« je na sodišču povedala Amber, nato pa so jo preplavila čustva.

58-letni Depp je pred tem pričal, da nikoli ni udaril Amber, prav nasprotno, da ga je telesno zlorabljala ona. O nasilnem sporu glede tetovaže pa trdi, "da se nikoli ni zgodil". Igralka pa je zanikala Deppove besede, da mu je v navalu jeze poškodovala prst.