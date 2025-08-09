Pop zvezda še avta ne more odplačati, a življenju na veliki nogi ni odpovedal

Maja pred 35 leti je svetovne glasbene lestvice zatresel komad U Can't Touch This (Tega se ne moreš dotakniti, op. p.) ameriškega raperja Stanleyja Burrella, ki je nastopal z umetniškim imenom MC Hammer.

Pesem, ki je dosegla prvo mesto na ameriški lestvici Billboard Hot Black Singles in se uvrstila na vrh lestvic šestih drugih držav, je osvojila tudi nagrado grammy za najboljšo R&B pesem in nagrado grammy za najboljši rap solo nastop.

MC Hammer se nikoli več ni vrnil na pot stare slave. FOTO: Reuters

Zdelo se je, da je pred takrat 28-letnim MC Hammerjem bogata in uspešna glasbena kariera. Že prej namreč ni bil neznano ime v ZDA. Leta 1986 je denimo izdal album Feel My Power. Potem ko je podpisal pogodbo z založbo Capitol Records, je leta 1988 izdal svoj drugi album Let's Get It Started, ki je postal njegov prvi dobro prodajani hit. Kmalu za tem je postal eden najvidnejših medijskih zvezdnikov zgodnjih devetdesetih let.

S plačilom obrokov je zamujal

Ves čas so bile njegov zaščitni znak široke hlače, v katerih je izvajal impresivne plesne gibe, ki so jih posnemali oboževalci po vsem svetu. V letih 1991 in 1992 je bil tudi glavni lik v animirani seriji Hammerman. Kako slaven je bil, priča tudi dejstvo, da so se nanj spomnili celo pri proizvajalcu igrač Mattel (njihova najbolj znana igrača je Barbie), kjer so ga ovekovečili kot lutko.

A kljub vsemu je slava MC Hammerja v sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja začela pešati. Vse to pa se je poznalo tudi na njegovih financah. Leta 1996 je bankrotiral, o čemer so takrat rumeni mediji na veliko poročali. Kasneje je sicer izdal še pet albumov, a se mu z nobenim več ni uspelo vrniti na pot stare slave. To pa ne pomeni, da še vedno ni živel na veliki nogi. Očitno ga to še danes tepe po glavi.

Prejšnji teden je namreč ameriška banka JPMorgan Chase zoper njega vložila tožbo, s katero zahteva vračilo dela približno 120.000 evrov težkega posojila za luksuzni avtomobil land rover. S plačilom obrokov je zamujal že več mesecev. Glasbenik in njegovo podjetje U Can't Touch This LLC tako banki dolgujeta več kot 65.280 evrov.