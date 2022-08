Ponujeni honorarji so zanj prenizki

Čeprav kariera sedaj že svetovno znanega turškega igralca Cana Yamana trenutno cveti, se zdi, da njegovi načrti nikoli ne gredo gladko. Znano je, da sta tako italijanska nadaljevanka Viola come il mare (Vijolična kot morje) kot tudi legendarni Sandokan, v katerih igra turški lepotec glavni vlogi, utrpeli nenehne upočasnitve. Prva je že davno končana in čaka na predvajanje, katerega datum se zdi še nedoločen, drugi pa po več prekinitvah še vedno nima datuma pričetka snemanja.

Can Yaman naj bi igral legendarnega Sandokana, ki ga je upodobil že Kabir Bedi.

Kot da to ne bi bilo dovolj, pa se zdi, da še en projekt, kjer bi bil Can glavni protagonist, ne bo uspel. Po poročanju turških medijev se v zvezi z zgodovinsko serijo El Turco (Turek) dogaja škandal zaradi nesorazmerja med honorarji igralcev. Zlasti razlika v višini Canovega honorarja, ki naj bi bil 1.500.000 milijona turških lir, medtem ko naj bi slavna igralka Hande Erçel dobila le 85.000 na teden. Hande je ogorčena in resno razmišlja, da bi odstopila od projekta, s tem pa le korak od začetka snemanja spravlja v velike težave produkcijo serije.

Can in Hande sta v sporu zaradi honorarja. FOTO: Defnekerem

Po drugi strani pa tudi lepi igralec zavrača veliko ponudb. Pred kratkim je dobil povabilo slavne italijanske voditeljice Marie De Filippi za sodelovanje v šovu La talpa (Krt), v katerem tekmuje skupina VIP-tekmovalcev, tako imenovanih 'osumljencev'. Cilj igre je najti in razkrinkati krta, tj. saboterja, ki se preoblečen skriva med tekmovalci. Canu za sodelovanje, ki bi vključevalo le spremljanje in komentiranje tekmovalcev, ni bilo dovolj 15.000 evrov na teden, zahteval je najmanj 30.000, kar bi v dveh mesecih zneslo 240.000 evrov.

Can je pred dvema letoma zavrnil tudi gostovanje v oddaji znane italijanske voditeljice Babrare D'Urso, pa tudi letošnje, že zaključeno, tekmovanje v VIP-šovu L'isola dei famosi (Otok slavnih), saj ni bil zadovoljen s 70.000 evri tedensko.