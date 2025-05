Vrgel jo je na posteljo in slekel

Na drugem sojenju nekdanjemu ameriškemu producentu Harveyju Weinsteinu so prejšnji teden zaslišali 39-letno Poljakinjo Kajo Sokola. Na newyorškem sodišču je opisala dva spolna napada v letih 2002 in 2006, za katera je za molk od takrat slavnega producenta dobila več kot tri milijone ameriških dolarjev (zdaj bi bilo to okoli 2,7 milijona evrov) odškodnine.

Poljakinja je po poročanju ameriških medijev opisala spolni napad iz leta 2002, za katerega Weinstein ni obtožen, in spolni napad v hotelski sobi iz leta 2006, ko je bila stara 19 let, za katerega pa je obtožen. Povedala je, da jo je zmamil v hotelsko sobo z obljubo, da bosta pogledala nekaj filmskih scenarijev, nato pa jo vrgel na posteljo, jo slekel in jo začel oralno spolno zadovoljevati, vmes pa še samega sebe. Po 15 minutah se je dvignil s postelje in zadovoljno izjavil: »No, vidiš, da ni bilo tako hudo«, je povedala sodišču. Opisala je, da ga je vseskozi prosila, naj neha, sama pa ga ni mogla spraviti s sebe, ker je bil pretežak.

Harvey Weinstein v sodni dvorani na Manhattnu FOTO: Angela Weiss/Reuters

Tožilstvo nato odločilo

Na sojenju bodo zaslišali še Jessico Mann in Miriam Haley, ki sta pričali že na prvem sodnem procesu, na katerem so Weinstena obsodili na 23 let zapora. Vrhovno sodišče države New York je obsodbo lani razveljavilo, ker je sodišče omogočilo predstavitev spolnih napadov na druge ženske, katerih primeri niso bili del obtožnice. Tožilstvo se je nato odločilo za ponovno sojenje, vključen je tudi napad na omenjeno Poljakinjo.

Niti v primeru oprostilne sodbe na drugem sojenju v New Yorku Weinstein ne bo odkorakal na prostost, saj je bil za spolni napad in posilstvo obsojen že v Los Angelesu, in sicer na 16 let zapora. Tudi na to obsodbo se je pritožil, postopek pa še ni končan.

Weinstein je bil producent številnih filmskih uspešnic, kot so Seks, laži in videokasete, Šund in Zaljubljeni Shakespeare. Spolnih napadov ga je doslej obtožilo več kot 80 žensk, med njimi Angelina Jolie, Ashley Judd, Lupita Nyong'o in Gwyneth Paltrow. Pregon je okrepil gibanje Jaz tudi (#MeToo) proti mogočnim moškim, ki svoj položaj izkoriščajo za spolne napade.