Ponosna na najstarejšo hčer, princesa šla k birmi

Danski prestolonaslednik princ Frederik in njegova žena Mary sta pred dnevi k sveti birmi pospremila najstarejšo hčer Isabello, med pomembnim dogodkom pa sta sijala od ponosa. Še posebno Mary je tudi med fotografiranjem na stopnicah pred cerkvijo ves čas pogledovala k 15-letni hčerki in ji nekajkrat ljubeče popravila lase.

Ob vnukinji je bila na tako pomemben dan tudi njena babica kraljica Margareta.

Princesa Isabella je vse prisotne očarala z izbiro elegantnega hlačnega kostima in čevljev z visoko peto, v katerih je bila skoraj tako visoka kot njena oče in mama. Da sta z mamo tako podobnih postav, pride še posebno prav najstnici, saj si lahko ob posebnih priložnostih izposodi katero od njenih oblačil. Tako je bilo tudi tokrat, ko je Isabella oblekla suknjič priznane modne znamke Max Mara, ki ga je Mary že večkrat nosila na uradnih dogodkih, njeni hčerki pa se je povsem prilegal, odlično se je podal tudi k preostalim kosom.

Da so vse prej kot razsipni, so kraljevi dokazali tudi z obleko, ki jo je nosila Isabellina mlajša sestra princesa Josephine, saj je ta nekoč pripadala Isabelli. Ta je v svoji beli opravi na fotografijah še posebno izstopala, saj sta Frederik in Mary izbrala temnejša oblačila, Mary se je odločila za živahno obleko koralne barve z modrimi dodatki, njen mož pa za modro obleko in ujemajočo se kravato.

Cerkev v Fredensborgu je že več kot stoletje prizorišče pomembnih kraljevih dogodkov.

Obred je potekal v dvorni cerkvi v Fredensborgu, ki je že več kot stoletje prizorišče pomembnih kraljevih dogodkov, od porok, krstov, obhajil in birm do pogrebov. V njej sta denimo prejela zakrament svete birme tudi aktualna danska kraljica Margareta in prestolonaslednik, prva leta 1955, drugi 1981.