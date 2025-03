Ponižana in osramočena: znana igralka zaradi drog izgubila skrbništvo nad sinovoma

Hollywoodska igralka in nekdanja manekenka, 45-letna Jaime King je izgubila skrbništvo nad svojima sinovoma, zanju bo skrbel njun oče in njen bivši mož Kyle Newman.

Igralka, najbolj znana po vlogah v filmih Pearl Harbor, Zaščitnik in Mesto greha, je mati 11-letnega Jamesa in 9-letnega Lea, ki bosta glede na dokumentacijo, ki jo je pridobila revija People, bivala pri očetu, navaja Page six.

Razlog za takšno odločitev je dejstvo, da njuni mami ni uspelo v celoti opraviti šestmesečnega rehabilitacijskega programa, ki se ga je udeležila zaradi odvisnosti od alkohola in drog, ter ne 26-tedenskega starševskega programa.

Igralka ima pravico, do obiskov otrok trikrat na teden, vendar morajo ti biti nadzorovani, prav tako se mora tedensko testirati na prepovedane substance in nadaljevati z določenimi programi.

Kyle Newman, znani režiser in igralec, s katerim je bila Jamie King poročena od leta 2007 do 2023, je vložil zahtevo za polno skrbništvo nad sinovoma in trdil, da je bila opita, ko je skrbela za njuna otroka.

Povedal je, da ga je mlajši sin Leo, katerega krstna botra je pevka Taylor Swift, nekoč, ko sta bila z bratom pri mami, poklical in prosil, naj pride po njiju.

Ko je prišel, je našel bivšo ženo, ki je v družbi dveh moških brez hlač sedela na tleh.

»S kretnjo mi je pokazala, naj pridem k njej, ker ni mogla vstati,« je pripovedoval Newman in dodal, da je igralka psovala in žalila otroka.

»Sta slaba fanta. Nekaj je treba ukreniti z njima,« naj bi mrmrala.

Par je od leta 2020, ko se je razšel, manekenka in igralka je takrat vložila zahtevo za ločitev, ki je bila formalno zaključena tri leta kasneje.

Newman je trdil, da je odvisna od narkotikov in alkohola, da je med nosečnostjo jemala prepovedane snovi in da je bil njun sin Leo rojen odvisen od opiatov.

Kasneje, po neuspešni rehabilitaciji, v katero so po posebej težkem obdobju skupni prijatelji prisilili Jamie, je za dečka bolj skrbel oče.

Jamie King je dobro znano ime v Hollywoodu, odkrita je bila že kot deklica, stara 14 let. Takrat se je začela uveljavljati v svetu mode, zelo mlada je pozirala za Vogue, Mademoiselle in Harper's Bazaar, leta 1998 je začela igrati tudi v filmih.

Izguba skrbništva nad sinovoma je zanjo velik udarec:

»Je uničena in osramočena. Ni nikoli mislila, da bo šlo tako daleč, tega ne obvladuje dobro. Ampak Kyle je storil, kar je bilo treba,« je odločitev sodišča za The Sun komentiral vir.