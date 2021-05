Politik v majhnih kopalkah tarča posmeha na Hrvaškem

, predsednik hrvaškega sabora, in njegova fotografija v kopalkah sta pravi hit na Hrvaškem, predvsem med tamkajšnjimi uporabniki twitterja.»Glede na to, da me je klovn Milanović obtožil, da sem nasilnež brez mišic, in ker se zavzemam za argumentirane razprave, prilagam dokazni material. Nasilnež nisem, o mišicah pa lahko presodite sami,« je Jandroković, ki prihaja iz vrst vladajoče stranke HDZ, odgovoril predsedniku države in nekdanjemu premierju iz vrst SDP, s katerim sta se zapletla v spor glede izvolitve predsednika vrhovnega sodišča. Kot dokazni material je pripel svojo arhivsko fotografijo, na kateri nosi majhne kopalke.Če je Jandroković mislil, da bo s svojo fotografijo iz mladosti navdušil, pa se mu nekateri naravnost posmehujejo. Eden izmed uporabnikov tviterja je predsedniku saborja odgovoril, da ne more presoditi o njegovih mišicah, ker jih še išče. Drugi uporabnik pa je prijavil Jandrokovićevo fotografijo kot lažno vest, povezano z zdravjem. »Človek trdi, da ima mišice, a je iz priloženega vidno, da to ni res,« je komentiral. Spet tretji pa je nekdanjemu hrvaškemu zunanjemu ministru svetoval, da če se že hvali z mišicami, naj objavi kakšno fotografijo, na kateri dviga uteži in ima dejansko mišice.Na objavo pa se je odzval tudi že Milanović in se dodbra nasmejal. Da ni vulgarno, ampak preprosto obupano, je dejal. Eden izmed novinarskih komentatorjev pa je zapisal, da še dobro, da Milanović ni Jandrokoviću očital pomanjkanje ja*c.