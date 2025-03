Škandal pri sosedih. Očita mu, da je na gejevski paradi pel himno, zahteva bojkot pesmi

Prah okrog hrvaškega predstavnika za pesem Evrovizije se kar ne poleže. Pesem Poison Cake Marka Bošnjaka je namreč sprožila številne odzive. Poročali smo že, da jo je kritiziral znani duhovnik, zdaj pa se je temu pridružila še splitska političarka. Tako se je oglasila Lidija Bekavac, članica splitskega mestnega sveta iz HGS. Izrazila je zaskrbljenost zaradi pesmi in pozvala k njenemu bojkotu.

»Pesem Marka Bošnjaka, ki je zmagala na izboru za pesem Evrovizije, spodbuja maščevanje z zastrupitvijo kot nekaj pozitivnega. Ali poslušanje te pesmi skriva nevarnost, da postane umor z zastrupitvijo najprimernejša metoda maščevanja za kakršen koli občutek osebne škode? Ali ta pesem prikazuje kriminal v ugodni luči? Ob gledanju videospota te pesmi s kačo v središču vsega se ne moremo izogniti občutku nelagodja in Zla. Ta pesem je strup za javni prostor in to je njeno sporočilo,« je zapisala na družbenem omrežju.

Očita mu, da je na gejevski paradi pel himno

»Ni naključje, da je Marko Bošnjak lani na gejevski paradi v Zagrebu zapel hrvaško himno, saj to ustreza političnemu in ideološkemu trendu mainstream medijev. Bojkotirajmo vsi, kar nam vsiljujejo, ker to niti ni bila naša izbira,« je zaključila.