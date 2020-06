Policistom je povedal, da bo zabodel princeso

James Ballinger se je odločil, da rani princeso, ker da »upravlja njegove misli«, in sicer tako, da »premika njegove satelite«.

Nočna mora

Še posebno so pozorni, da s svojo navzočnostjo ne prestrašijo kraljevih otrok. FOTO: Arthur Edwards/getty Images

Dogodki, na katerih se zbere veliko ljudi, so za varnostnike nočna mora. FOTO: Arthur Edwards/getty Images

mesecev ne sme v bližino posesti, na kateri živi princesa Anne.

35-letnemuse je uspelo izogniti zaporni kazni po tem, ko so ga kraljevi varnostniki našli na posesti, kjer biva kraljičina hči, princesa, tam pa seveda ni imel kaj iskati. Da je bil preplah še večji, se je izkazalo, da je večkrat poklical na interventno številko policije ter povedal, da namerava zabosti princeso in vse, ki bi mu prekrižali pot. Ko so ga našli, je bil sicer neoborožen, a že samo to, da je nepovabljen taval v okolici Annine hiše, je bil dovolj dober razlog, da so ga odpeljali v pripor. Kot je dejal ob aretaciji, se je odločil, da rani princeso, ki se sicer zelo redko pojavlja v javnosti, ker da »upravlja njegove misli«, in sicer tako, da »premika njegove satelite«. Priznal je, da ima duševne težave, in dodal, da je upal, da bo s tem, ko ga policisti aretirajo, dobil pomoč, ki jo potrebuje. »Ne spominja se, da bi poklical policijo, a na zaslišanju, na katerem sem ga spremljal, so mu predvajali posnetek klica in priznal je, da je na njem slišati njegov glas, a je bil šokiran nad groznimi rečmi, ki jih je takrat izrekel,« je na sodišču dejal Ballingerjev zagovornikin dodal, da se je njegov varovanec tudi že opravičil ter dejanje obžaloval. Ballinger, ki živi v istem kraju kot princesa Anne, se je v zameno za priznanje izognil zaporni kazni, sodnik mu je raje izrekel želeno in potrebno zdravljenje v psihiatrični ustanovi, poleg tega se bo 35-letnik moral udeleževati programa za pomoč pri odvajanju od alkohola, šest mesecev pa ne sme stopiti v bližino posesti, na kateri živi princesa Anne.A ta incident seveda ni osamljen. Kot je dejal strokovnjak za varnost, varnostniki, ki skrbijo za kraljevo družino, vsak dan obravnavajo grožnje, namenjene članom, ter se soočajo z nevarnostmi, ki jim pretijo na vsakem koraku. Prav zato, je prepričan Aitch, je tako zelo pomembno, da imajo člani kraljeve družine varovanje, ki se financira iz davkoplačevalskega denarja, ne zasebnega varovanja. »Policija in oddelki, dodeljeni varovanju kraljeve družine, sodelujejo z vlado, metropolitanskopolicijo, britansko obveščevalno službo ter drugimi obveščevalnimi agencijami, zasebne družbe bi to težko dosegle, posebno na ravni komunikacije, ki je potrebna, da stvar deluje, in da je družina ves čas zaščitena,« je dejal Aitch, ki je priznal, da so uradni obiski ter drugi javni dogodki, na katerih se običajno zbere večje število ljudi, prava nočna mora za varnostnike, ki morajo biti pripravljeni na vse in hkrati ostati čim manj vidni. »Predvsem je pomembno, da članov družine, posebno najmlajših, ne strašimo. Vedeti morajo, da to, da jih spremlja oboroženi policist, ne pomeni nujno, da se jim bo kaj hudega zgodilo, zato ves čas pazimo, da se obnašamo čim bolj nevtralno in da nas čim manj opazijo,« je še dejal Aitch.